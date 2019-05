Instagram, nuova sezione Esplora: cosa cambia

Candido Romano,

Sono in programma nuovi cambiamenti su Instagram. Dopo le prime indiscrezioni dell’addio all’app Direct, l’azienda ha reso noto tutte le novità che gli utenti che il famoso social network riceverà tra qualche settimana. Le novità in arrivo sono tutte concentrate sulla sezione Esplora. Proprio qui è stato dimostrato che ogni mese oltre il 50% degli account si reca in cerca di ispirazione e per scoprire quali sono le ultime tendenze.

Dalle prime immagini emerse viene fuori che il nuovo layout accenderà l’attenzione proprio sulla Vetrina, dove tutti gli utenti potranno accedere a una serie di filtri per individuare quali sono i prodotti da poter acquistare. Questi filtri consentono quindi di scegliere quali sono le categorie di proprio interesse, come per esempio abbigliamento e cosmetica.

Un nuovo passo verso la trasformazione di Instagram in una sorta di e-commerce: recentemente il social ha aperto inoltre un account chiamato @shop, curato e pensato per introdurre diversi brand a tema fashion, beauty e lifestyle. La novità è che l’account ospita direttamente articoli che rimandato ai rispettivi canali di vendita dei brand.

Nella sezione Esplora arriva anche una tab dedicata a IGTV, con l’introduzione di un’apposita sezione da visitare con lo scopo di ricevere un feed personalizzato di video, individuato dall’algoritmo di Instagram. In pratica quest’ultimo effettuare una sorta di selezione in base a quelli che ritiene più vicino a ciò che gli utenti seguono. Una nuova importanza verrà data anche alle Storie, che saranno visibili nella sezione Esplora sempre secondo gli interessi degli utenti.

Insomma Esplora si arricchisce di tre novità, cioè Shop per gli acquisti, IGTV per i video e le Storie, a sottolineare l’importanza che riveste per gli utenti questa sezione.