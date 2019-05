Minecraft Earth, il sandbox in realtà aumentata

Marco Locatelli,

Svelata ufficialmente oggi la versione in realtà aumentata di Minecraft per device iOS e Android, che segue un primo teaser trailer lanciato poche settimane fa e che aveva incuriosito non poco i fan del sandbox dei mattoncini pixellosi.

Stiamo parlando di Minecraft Earth, un nuovo titolo firmato Mojang con il quale – come una sorta di nuovo Pokémon Go – il giocatore può interagire con il mondo reale tramite il suo smartphone o iPhone attivando mini giochi lungo la strada (sempre facendo attenzione a quello che ci circonda, ovviamente) o creando edifici virtuali “sopra” ambienti reali. Il tutto ovviamente in chiave creativa come il gioco originale.

Sul sito ufficiale si possono già trovare le caratteristiche principali del gioco, elencate qui di seguito:

CREA: Minecraft è sempre stato un gioco incentrato sulla creatività, ma Minecraft Earth ti offre la possibilità di esprimerti su una scala completamente nuova. Condividi i tuoi capolavori ed esplora le creazioni degli altri!

Minecraft Earth include molti dei mob che già conosci e ami, ma anche alcuni nuovi. Col tempo, avrai la possibilità di generare varianti uniche e usarle per popolare le tue creazioni.

Incontra altri crafter e create capolavori insieme. Lavora su una scala più piccola con gli amici prima di dare vita alle tue creazioni a grandezza naturale. Puoi anche unirti ad altri per le mini-avventure!

Il tuo ambiente circostante assume una dimensione completamente nuova grazie a Minecraft Earth. Raccogli risorse, affronta sfide e condividi la tua immaginazione con gli altri. C'è un intero nuovo mondo da scoprire!

Minecraft Earth sarà disponibile in versione free to play prossimamente per dispositivi con Android 7 o superiore, iOS 10. Sul sito ufficiale sono già aperte le iscrizioni alla versione beta chiusa del gioco, che verrà aperta nei mesi estivi.