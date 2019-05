AVM lancia FRITZ!OS 7.10

Antonino Caffo,

AVM ha reso disponibile il nuovo aggiornamento FRITZ!OS 7.10 per i FRITZ!Box 7590, 7530 e 4040. Secondo il produttore, sono oltre 50 le nuove funzionalità e le ottimizzazioni di questa versione del sistema operativo casalingo per punti di accesso domestici e professionali.

FRITZ!OS 7.10 promette di migliorare la rete Mesh dei FRITZ! grazie al Mesh Wi-Fi steering e all’access point steering. L’update garantisce inoltre le opzioni Mesh per Smart Home e telefonia senza alcuna interruzione, oltre al fatto che i prodotti come FRITZ!Fon o FRITZ!DECT 400 arrivano a garantire prestazioni ancora più efficienti: ad esempio, bloccare un numero di telefono direttamente dal FRITZ!Fon e il pulsante wireless che supporta i modelli per la Smart Home.

È possibile inserire un indirizzo e-mail in MyFRITZ e ricevere in modo automatico tutte le informazioni sullo stato delle rete. Il nuovo FRITZ!OS ottimizza le funzionalità Virtual Private Network (VPN) e, quando si è connessi tramite VDSL, il router visualizza tutte le informazioni sullo stato della connessione. Ma non solo: FRITZ!OS 7.10 permette anche di gestire le luci LED del FRITZ!Box e garantisce una maggiore sicurezza. Il tutto, avviato con un semplice click con l’opportunità di abilitare gli aggiornamenti automatici.

FRITZ!OS 7.10 rende ancora più semplice e veloce l’accesso ospiti grazie ad un QR code: in pochi secondi è possibile collegarsi, visualizzare i dati di accesso e consentire agli ospoti di utilizzare la funzione WPS. Grazie al nuovo aggiornamento, i brani musicali che vengono riprodotti sul FRITZ!Fon possono essere inoltrati e riavvolti velocemente. Inoltre, è possibile bloccare un numero di telefono direttamente dal FRITZ!Fon. I dispositivi per la Smart Home come il FRITZ!DECT 200 possono essere impostati direttamente sul FRITZ!Fon, consentendo agli utenti di controllare in modo rapido i dispositivi collegati. FRITZ!OS 7.10 permette di gestire un numero significativamente maggiore di dispositivi collegati all’hotspot FRITZ!