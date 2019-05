tado° Climatizzazione Intelligente V3+

Flavio Piccioni,

Abbiamo già parlato del termostato smart di tado° e di come esso ci aiuti a mantenere una buona qualità dell’aria oltre a farci risparmiare con le spese relative al riscaldamento, e con l’avvicinarsi della stagione estiva l’azienda tedesca porta la stessa esperienza d’uso e gli stessi vantaggi nella nuova versione del suo Controllo Climatizzazione Intelligente, arrivato alla versione V3+.

Grazie al nuovo controller tado° è possibile trasformare qualsiasi condizionatore, fisso o portatile purché abbia un telecomando con display, in un climatizzatore smart controllabile da smartphone o da assistente vocale, grazie alla completa compatibilità con Alexa, Google Assistant, Apple Homekit, IFTTT e altro. Il controller tado° nasce per la stagione estiva, ma se il vostro climatizzatore possiede una pompa di calore potrà essere usato allo stesso modo anche durante l’inverno.

L’installazione è veramente semplice e richiede solo 5 minuti; il controller riconoscerà automaticamente il modello di condizionatore e andrà a sostituire completamente il telecomando. A questo punto è sufficiente posizionarlo in un punto visibile allo split, per permettere ai raggi infrarossi di comunicare con esso, e il sistema è pronto per l’uso.

La nuova app tado° porta il design a mattonelle anche per il Controller AC ed integra skill simili a quelle già viste per il termostato: possiamo impostare il geofencing per spegnere automaticamente il condizionatore quando l’ultima persona lascia la casa, o riaccenderlo quando qualcuno sta rientrando; possiamo mettere il climatizzatore in pausa quando c’è un rilevamento finestra aperta, per evitare consumi inutili; possiamo sfruttare l’integrazione dati meteo della nostra zona, e monitorare la qualità dell’aria grazie ai molteplici sensori inclusi nel controller (temperatura, umidità, luminosità, rumore).

Tutte queste operazioni avvengono tramite notifiche push inviate allo smartphone che ci chiedono se vogliamo che il controller agisca per ottenere le migliori condizioni ambientali o ottimizzare i consumi energetici, ma qualora si preferisca automatizzare geofencing e rilevamento finestra aperta è possibile sottoscrivere un abbonamento alla skill Auto-Assist al costo di €2,99 mensili o €24,99 annuali.

È poi sempre possibile impostare una programmazione automatica degli orari di accensione e spegnimento e delle temperature desiderate, anche diverse per ogni giorno o per giorni feriali e festivi, e all’inizio di ogni mese riceveremo un dettagliato report energetico su quanto fatto dal nostro controller tado° e con una stima del risparmio ottenuto, che può arrivare a circa il 31%.

Il nuovo smart controller tado° è disponibile a partire da oggi sul sito tado°, su Amazon e negli Apple Store, al prezzo consigliato di €99,99.