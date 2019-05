Volantino MediaWorld, acquisti a tasso zero

Filippo Vendrame,

MediaWorld ha lanciato il nuovo volantino delle offerte valevole sino al prossimo 30 di maggio. Un volantino ricco di proposte su prodotti come smartphone, computer, televisori, console e molto altro ancora. Tra gli smartphone, per esempio, spiccano il Huawei Mate 20 Lite a 239 euro, oppure lo Xiaomi Redmi Note 7 a 199 euro. In aggiunta, la catena di elettronica propone l’iPhone XR a partire da 759 euro.

Debutto per il nuovo OPPO Reno che può essere acquistato a 499 euro. Altra novità, il Samsung Galaxy A20E a 189 euro. Tante anche le proposte tra i computer di nuova generazione con sistema operativo Windows 10. Per esempio, il Lenovo Ideapad 530S è proposto al prezzo di 649 euro con Intel Core i5 e 8 GB di RAM. In alternativa, il notebook HP PAVILION 15-CW1010NL con AMD Ryzen 5 è venduto a 549 euro. Per gli appassionati di gaming, MediaWorld propone la console PS4 con il gioco Minecraft a 269 euro. In alternativa, la Nintendo Switch è venduta a 299 euro. Tanti anche i televisori di nuova generazione che la catena di elettronica propone ai suoi clienti che vogliono trasformare il salotto di casa in una piccola sala cinematografica.

Per esempio, il SONY KD43XF7077 è offerto a 479 euro, mentre il modello SAMSUNG UE55RU8000UXZT a 899 euro. Un volantino molto ricco che continua anche con accessori e periferiche per il mondo dei computer, con diversi indossabili per lo sport e con tanti gadget di vario tipo.

MediaWorld evidenzia che tutti gli acquisti sopra i 299 euro potranno essere pagati a rate a tasso zero. Un volantino quindi molto interessante e tutto da sfogliare per trovare qualche buon prodotto da acquistare in offerta. I prodotti in sconto sono acquistabili sia online che nei punti vendita.