Ford, robot bipede e auto autonome per le consegne

Candido Romano,

Ford ha stretto una partnetship con una startup nel mondo della robotica, Agility Robotics, per creare in futuro un sistema di consegna automatizzato utilizzando Digit, un robot bipede e auto a guida autonoma. Il progetto di ricerca ha l’obiettivo di esplorare il potenziale della collaborazione tra le auto autonome e i robot per le consegne.

“Insieme, lavoreremo per assicurarci che i veicoli a guida autonoma siano equipaggiati in modo da realizzare qualcosa di sorprendentemente difficile: il passaggio finale della consegna dall’auto alla tua porta“, ha scritto il CTO di Ford, Ken Washington in un post su Medium.

Nel video Ford ha mostrato il robot con due gambe, che prende il pacco imballato da un essere umano e si dirige verso la casa dell’utente all’interno di un veicolo a guida autonoma, Il robot scende (in maniera alquanto inquietante) dal veicolo, evita gli ostacoli e consegna il pacco fuori la porta. Digit può sollevare fino a 18 chili e si piega sul retro di un veicolo autonomo.

La cooperazione tra Digit e il furgone autonomo non termina di certo con la consegna del pacco: “quando un veicolo a guida autonoma porta Digit alla sua destinazione finale, il veicolo può fornire in modalità wireless tutte le informazioni di cui ha bisogno, compreso il percorso migliore verso la porta principale“, ha scritto Washington.

Digit è equipaggiato con sensori e telecamere che gli consentono di navigare tra “scenari di base”. Non è chiaro esattamente quando o come Digit possa essere operativo nei piani di Ford, ma in una nota di febbraio Agility ha dichiarato che le consegne inizieranno nel primo trimestre del 2020. Di certo tutte queste aziende, insieme ad esempio a Boston Dynamics, pensano a un futuro sempre più automatizzato, ma non è detto che avverrà poi così presto.