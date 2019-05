Luca Colantuoni,

Secondo gli esperti dei DxOMark Image Labs, il nuovo OnePlus 7 Pro è uno dei migliori “camera phone” sul mercato. Il giudizio non corrisponde però a quanto rilevato da alcuni utenti che hanno espresso il loro disappunto sul forum ufficiale di OnePlus. Un dipendente dell’azienda cinese ha promesso il rilascio di un aggiornamento che migliorerà la qualità degli scatti.

Alcuni utenti hanno pubblicato le immagini scattate con il OnePlus 7 Pro per evidenziare i difetti riscontrati in varie condizioni di illuminazione. Qualcuno ha anche effettuato un confronto con altri smartphone (Pixel 3 XL, iPhone XR e Galaxy S10+) e condiviso le recensioni video pubblicate su YouTube per dimostrare che la qualità è inferiore. Il Product Manager Jimmy Z. ha promesso la distribuzione di un aggiornamento entro la prossima settimana. I miglioramenti riguarderanno principalmente l’effetto HDR e la modalità Nightscape.

Galleria di immagini: OnePlus 7 Series, immagini degli smartphone

Il produttore terrà conto di tutti i feedback e rilascerà ulteriori update in futuro. Il dipendente di OnePlus ha tuttavia sottolineato che la qualità della fotocamera è soggettiva e incontrollabile, dato che ci sono molte variabili in gioco. Un foto può essere ottima per alcuni e scadente per altri. Tra l’altro è difficile riprodurre le stesse condizioni di scatto per verificare l’esistenza dei difetti segnalati. Ciò richiede un lavoro piuttosto impegnativo per gli ingegneri, quindi più tempo per trovare una soluzione soddisfacente.

È opportuno evidenziare che il punteggio DxOMark di 111 assegnato al OnePlus 7 Pro è stato ottenuto con una versione del firmware non ancora distribuita. Nella pagina del test viene infatti specificato che verrà rilasciato entro fine mese. Probabilmente si tratta proprio dell’aggiornamento promesso dal Product Manager.

