Realme 3 Pro per la prima volta in Italia

Arriva in Italia il primo smartphone del brand introdotto da Oppo nel 2010 e separato dalla casa madre circa un anno fa. Il Realme 3 Pro è il modello più recente con specifiche di fascia media. L’obiettivo del produttore cinese è rendere le nuove tecnologie accessibili ai più giovani, offrendo dispositivi a prezzi competitivi. Il diretto concorrente potrebbe essere il Redmi Note 7.

Il Realme 3 Pro ha un design molto appariscente. La cover possiede sfumature cromatiche (gradienti) che riproducono 82 curve a forma di S. Lo schermo da 6,3 pollici, protetto dal Gorilla Glass 5, ha una risoluzione full HD+ (2340×1080 pixel) e un notch a goccia nella parte superiore che ospita la fotocamera frontale da 25 megapixel con tecnologia 4-in-1 pixel. Lo screen-to-body ratio è del 90,8%. La dotazione hardware comprende inoltre un processore octa core Snapdragon 710, 4/6 GB di RAM e 64/128 GB di storage, espandibili con schede microSD fino a 256 GB.

Per la doppia fotocamera posteriore è stato scelto un sensore Sony IMX519 da 16 megapixel, abbinato ad un obiettivo con apertura f/1.7, mentre la fotocamera secondaria da 5 megapixel (f/2.4) rileva la profondità. Non mancano le funzionalità IA, come il riconoscimento automatico della scena e il Chroma Boost che migliora la gamma dinamica. Sono disponibili anche la modalità notturna (Super Nightscape), la modalità Ritratto e il super slow motion a 720p/960fps. La tecnologia Ultra HD consente invece di combinare più immagini per ottenere uno scatto da 64 megapixel.

La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS e LTE (dual SIM). Sono inoltre presente il jack audio da 3,5 millimetri, porta micro USB 2.0 e lettore di impronte digitali sul retro. La batteria da 4.045 mAh supporta la ricarica rapida VOOC Flash Charge 3.0 (50% in 30 minuti). Il sistema operativo è Android 9 Pie con interfaccia ColorOS 6. Sul Realme 3 Pro è possibile installare anche Android Q Beta 3.

Lo smartphone sarà disponibile dal 5 giugno in due colori: Nitro Blue e Lightning Purple. I prezzi sono 199,00 euro (4GB+64GB) e 249,00 euro (6GB+128GB).