Windows 10, arriva la nuova Xbox Game Bar

Filippo Vendrame,

Tante novità per Windows 10 in questi giorni. Dopo il lancio ufficiale di Windows 10 May 2019 Update, Microsoft ha portato al debutto la nuova Xbox Game Bar (Barra di gioco). Questa novità era particolarmente attesa e la casa di Redmond aveva già anticipato l’arrivo di alcune interessanti novità per enfatizzare l’esperienza di gioco all’interno dei PC Windows 10.

La nuova Barra di gioco adesso presenta un’interfaccia che assomiglia molto a quella dell’app Geforce Experience di NVIDIA. Ogni sezione dispone ora di widget che consentono di regolare il volume del gioco o monitorare l’utilizzo della CPU, della GPU e della RAM. Microsoft sta inoltre integrando Spotify all’interno della nuova Xbox Game Bar, permettendo agli utenti di controllare la riproduzione dei brani musicali durante le sessioni di gioco. La nuova Xbox Game Bar può essere attivata usando la combinazione “tasto Windows + G” in Windows 10 durante le partite senza interromperle. Il layout della nuova Barra di gioco la rende molto più visibile se si desidera attivare diverse tipologie di impostazioni e tornare rapidamente al gioco.

Sono inoltre disponibili gli elenchi degli amici Xbox, i messaggi e tanti altri widget. L’intera interfaccia è personalizzabile da parte degli utenti. La nuova Xbox Game Bar dovrebbe funzionare sulla maggior parte dei giochi.

La nuova Barra di gioco è attualmente in distribuzione. L’app riceverà un aggiornamento attraverso il Microsoft Store di Windows 10. L’aggiornamento è già disponibile anche in Italia.

Con questa novità, Microsoft intende iniziare a migliorare sensibilmente il suo sistema operativo per offrire ai suoi utenti una piattaforma che non sia solamente dedicata alla produttività ma anche al mondo dei videogiochi. C’è sicuramente molta strada da fare, ancora, ma la nuova Barra di gioco è sicuramente la via giusta per rendere Windows 10 una piattaforma ideale per giocare.