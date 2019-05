Galaxy Fit e Galaxy Fit e arrivano in Italia

Antonino Caffo,

Samsung Galaxy Fit e Galaxy Fit e, le nuove smartband presentate lo scorso 20 febbraio in occasione del Samsung Galaxy Unpacked, sono da oggi disponibili all’acquisto sul mercato italiano.

Gli indossabili sono realizzati per gli appassionati di fitness, chi corre di rado ao chi ha bisogno di restare in forma. Dotati di un design sottile e materiali molto leggeri e resistenti, vengono indossati in tutta comodità. Il display consente di gestire pochi click le proprie attività: una piccola rotazione del polso fa visualizzare tutte le informazioni essenziali.

Tra le funzioni più interessanti, ricordiamo l’Auto Workout Tracking, con cui Galaxy Fit rileva e monitora automaticamente tre tipologie di esercizio: camminata, corsa e allenamento dinamico e Galaxy Fit anche l’utilizzo di bici, vogatore o l’ellittica. In più è possibile scegliere manualmente fra più di 90 diverse attività nell’app Samsung Health installata nello smartphone.

Con Galaxy Fit e Fit e, resta possibile interagire anche in movimento, grazie a un’interfaccia semplice e intuitiva e un’esperienza smart immediata. Questi dispositivi consentono di ricevere avvisi e messaggi o di controllare i widget con le informazioni sincronizzate direttamente dallo smartphone (tra queste sono incluse, ad esempio, la sveglia, il calendario e le previsioni meteo) senza dover toccare il telefono. Ci spiega Samsung che:

Quando ci si sposta in un nuovo fuso orario, Galaxy Fit mostra automaticamente un quadrante con un doppio orologio per gestire più facilmente gli impegni. Inoltre, i dispositivi sono impermeabili fino a 5 ATM e possono quindi essere indossati anche sotto la doccia o in piscina. La batteria ha tutta la potenza necessaria per affrontare l’intera giornata di allenamento[2], in modo da monitorare lo stato delle attività e ricevere le notifiche senza perdere contatto con lo smartphone.

Galaxy Fit è in vendita nelle principali insegne di elettronica di consumo e negli shop online nelle colorazioni Silver e Black al prezzo di 99 euro mentre Galaxy Fit e è disponibile nelle colorazioni Black, White e Yellow al costo di 39 euro.