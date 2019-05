Neffos C7 Lite, smartphone con Android Go

Luca Colantuoni,

TP-Link annuncia l’arrivo in Italia del nuovo smartphone Neffos C7 Lite, il secondo modello della serie con Android Go (il primo è stato il C5 Plus). Si tratta chiaramente di un dispositivo di fascia bassa, ma il produttore cinese punta soprattutto sulla semplicità di utilizzo e i prezzi accessibili a tutti.

Il Neffos C7 Lite possiede un telaio in plastica con una leggera curvatura ai lati che migliora la presa con una sola mano. Lo schermo FullView ha una diagonale di 5,45 pollici e una risoluzione FWVGA+ (960×480 pixel). Il tradizionale rapporto di aspetto 18:9 indica la presenza delle cornici, ma lo spessore è stato ridotto al minimo per incrementare l’area di visualizzazione. La dotazione hardware comprende il processore quad core MediaTek MT6739WA a 1,3 GHz, affiancato da 1 GB di RAM e 16 GB di storage, espandibili con schede microSD fino a 128 GB.

La fotocamera posteriore ha un sensore da 8 megapixel con autofocus e flash LED, supporta lo standard HDR e permette di scattare in sequenza (Burst Mode). La fotocamera frontale da 5 megapixel con flash LED può essere sfruttata per scattare selfie con la correzione a 10 livelli in tempo reale. La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11b/g/n, Bluetooth 4.2, GPS e LTE (dual SIM).

Sono inoltre presenti il jack audio da 3,5 millimetri, la porta micro USB 2.0 e la batteria da 2.200 mAh. Il sistema operativo è Android 8.1 Oreo (Go Edition). Le app Google occupano poco spazio e RAM, essendo ottimizzate per smartphone di fascia bassa. Il Neffos C7 Lite è disponibile nella colorazione Grey. Il prezzo è 89,99 euro.