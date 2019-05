TIM, smartphone a rate con finanziamento?

Filippo Vendrame,

Secondo alcune voci, TIM starebbe valutando la possibilità di iniziare ad offrire smartphone a rate ai suoi clienti attraverso un finanziamento. Proprio per questo, l’operatore starebbe discutendo con Findomestic, Agos e Compass per offrire questa possibilità ai suoi clienti.

Si tratterebbe di una curiosa novità visto che oggi TIM offre già la possibilità ai suoi clienti di poter rateizzare l’acquisto degli smartphone o dei tablet pc ma senza la necessità di stipulare una qualche forma di finanziamento. Semplicemente, gli utenti ogni mese pagano la rata del loro dispositivo direttamente a TIM. Non si tratta, comunque, di nulla di nuovo. La prassi di offrire dispositivi a rate dietro finanziamento è già consolidata da tempo in Italia. 3 Italia, per esempio, da tantissimo tempo propone questa possibilità ai suoi clienti.

Ovviamente, al momento si tratta solamente di voci e quindi come tutte le indiscrezioni vanno prese con le dovute cautele. Non si sa molto di più al momento e quindi non ci sarebbero tempistiche sul lancio di queste nuove eventuali offerte di rateizzazione con finanziamento.

Se davvero TIM deciderà di buttarsi in questo settore, offrendo soluzioni a rate con finanziamento, sarà interessante capire se saranno solamente un porting delle attuali offerte rateali o se l’operatore proporrà qualche soluzione nuova.

Non rimane, quindi, che attendere le prossime settimane o i prossimi mesi per capire se davvero TIM sta preparando qualcosa in tal senso.

Quello su cui l’operatore sta sicuramente lavorando è la sua rete 5G. Come annunciato di recente da Luigi Gubitosi, amministratore delegato di TIM, il debutto della rete 5G è previsto tra il mese di giugno e quello di luglio. Un appuntamento sicuramente importante che permetterà di capire nei dettagli i piani dell’operatore in questo settore.