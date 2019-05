Amazon Gaming Week, sconti per i videogiocatori

Filippo Vendrame,

Amazon ha lanciato la promozione “Gaming Week“. Per una settimana sconti su tantissimi prodotti dedicati al gaming come computer, periferiche, accessori e tanto altro ancora. Un’occasione per acquistare nuovi componenti per il proprio PC di gioco o per cambiare radicalmente il computer, risparmiando cifre interessanti.

Come di consueto, Amazon è solita proporre sempre nuove offerte ogni giorno. Il suggerimento, per gli interessati, è quindi quello di non perdere mai di vista la vetrina degli sconti del gigante dell’ecommerce per non mancare l’occasione di fare qualche buone affare. Sino al prossimo 2 giugno, quindi, si avrà la possibilità di approfittare di sconti su molteplici prodotti.

Per esempio, il monitor da gioco Samsung C27JG52 con display da 27 pollici 2K è venduto al prezzo di 239,99 euro. La tastiera meccanica Logitech G613 wireless può essere acquistata al prezzo di 82,99 euro. Se si sta cercando un buon mouse per giocare, il modello Logitech G 910-005441 PRO EWR2 è venduto al prezzo di 43,99 euro su Amazon. Se l’obiettivo è un nuovo PC, la promozione Gaming Week propone l’ASUS ROG Strix SCAR II con Intel Core i7-8750H al prezzo di 1849 euro.

In alternativa, il notebook HP OMEN con Intel Core i7-8750H e GeForce GTX 1050 Ti è proposto al prezzo di 1299,99 euro. Questo è solo un assaggio di ciò che propone Amazon all’interno della sua vetrina delle offerte per il Gaming Week. Tutte le offerte, come detto, sono da intendersi con durata limitata e solamente i più rapidi sapranno approfittarne.

Il suggerimento, quindi, è quello di preparare la carta di credito per non perdere l’opportunità di fare qualche buon acquisto, arrivando a risparmiando cifre interessanti.