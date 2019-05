Nvidia svela EGX

Antonino Caffo,

Nvidia ha presentato al Computex 2019 la sua piattaforma EGX per portare l’intelligenza artificiale in tempo reale ai margini della rete. Ciò significa che il calcolo dell’infrastruttura avverrà laddove sono i sensori che raccolgono le informazioni, prima che vengano inviati ai data center collegati al cloud.

Secondo Justin Boitano, senior director of enterprise e edge computing di Nvidia:

C’è un enorme cambiamento nel settore informatico guidato dalla crescita dei sensori per l’Internet delle Cose. Abbiamo telecamere per vedere il mondo, microfoni per ascoltare e dispositivi che vengono distribuiti in modo che le macchine possano rilevare ciò che accade la fuori. Ma ciò significa che c’è un aumento esponenziale della quantità di dati grezzi che devono essere analizzati. Presto avremo un punto di non ritorno con una potenza di calcolo al limite rispetto ai data center.

Nvidia e i suoi clienti offriranno una nuova classe di server per l’AI istantanea su dati di streaming in tempo reale in mercati quali le telecomunicazioni, medicina, vendita al dettaglio e trasporti. EGX fornirà un’elaborazione accelerata ai margini per operazioni a bassa latenza o con ritardi di tempo minimi tra le interazioni. Ciò consentirà di reagire in tempo reale ai dati che arrivano dai sensori per le stazioni base 5G, i magazzini, i negozi al dettaglio, le fabbriche e oltre.

L’intelligenza artificiale è una delle sfide informatiche più importanti del nostro tempo, ma le CPU non sono state in grado di tenere il passo – ha detto Boitano. Per questo Nvidia ha creato EGX per soddisfare le esigenze emergenti delle applicazioni IA al servizio di quelli che alla fine saranno migliaia di miliardi di dispositivi che trasmettono dati dai sensori, come informazioni grezze continue.

Di fatto, Nvidia EGX è un “hyperscale cloud-in-a-box“, che combina l’intera gamma di tecnologie di elaborazione del gruppo con le tecnologie di sicurezza, networking e archiviazione. Le aziende possono utilizzare la piattaforma per implementare l’intelligenza artificiale in modo rapido e sicuro, dai margini del network locale al cloud.