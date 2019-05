Microsoft pensa ad una Surface Pen più versatile

Filippo Vendrame,

Microsoft sarebbe al lavoro per migliorare la sua Surface Pen, il pennino che permette di poter interagire a schermo per disegnare o prendere appunti su tutti i dispositivi Surface. Un nuovo brevetto della società mostra un possibile futuro utilizzo della Surface Pen con l’obiettivo di renderla più versatile e di facile utilizzo.

La novità principale è quella di poter controllare il puntatore di Windows 10 scrivendo sul poggiapolsi della tastiera Surface. Si tratterebbe di una novità che renderebbe più facile l’interazione con il display, semplificando il controllo del puntatore del sistema operativo. Infatti, puntare la punta del pennino sul display per alcune operazioni a volte può risultare scomodo soprattutto se lo schermo è inclinato. Questa modalità di utilizzo dovrebbe quindi rendere più semplice gestire il puntatore di Windows con il pennino.

Microsoft immagina anche di includere un sensore ottico nella penna, consentendo agli utenti di controllare il puntatore o una presentazione a distanza.

Microsoft pensa che la Surface Pen possa dialogare a breve distanza con il device via Bluetooth. Il sensore ottico, come quello presente su di un mouse, permetterebbe anche alla Surface Pen di poter scrivere su di una qualsiasi superficie come una scrivania.

Microsoft immagina quindi un pennino che possa in alcune condizioni funzionare come alternativa al mouse. Una soluzione decisamente interessante che potrebbe trovare applicazione in molte situazioni di uso comune.

Ovviamente, trattandosi di un brevetto non è mai certo che quanto descritto possa mai trovare un’applicazione pratica. Tuttavia, Microsoft sta lavorando ad una nuova generazione del suo Surface Pro che dovrebbe debuttare sul mercato verso la fine dell’anno. Un Surface Pro tutto nuovo potrebbe significare anche una Surface Pen completamente rinnovata, magari con alcune di queste funzionalità presenti.