Microsoft aggiorna Windows 10 May 2019 Update

Filippo Vendrame,

Windows 10 May 2019 Update ha ricevuto il suo primo aggiornamento cumulativo da quando è stato ufficialmente rilasciato. Nelle ultime ore, infatti, la casa di Redmond ha distribuito la patch KB4497935 che porta la build del sistema operativo alla versione 18362.145. Questo aggiornamento qualitativo volto a correggere solamente bug, era stato rilasciato agli Insider per le ultime verifiche circa 5 giorni fa.

Il change log è molto corposo e mette in evidenza un lungo elenco di correttivi. Trattasi di un segnale che Microsoft è subito intervenuta per affinare il suo ultimo sistema operativo per garantire ai suoi utenti la migliore esperienza d’uso possibile. La distribuzione di questo update arriva al di fuori di una specifica ricorrenza. Oramai, questo non deve più stupire visto che la casa di Redmond sta abituando i suoi utenti a molteplici rilasci di aggiornamenti qualitativi nel corso di ogni mese.

Del resto, con il lancio ufficiale di Windows 10, il gigante del software evidenziò che avrebbe modificato lo schema del rilascio degli update, distribuendoli non appena fossero pronti, senza dover aspettare specifiche ricorrenze.

Da evidenziare che questo aggiornamento, a seguito delle nuove policy di funzionamento di Windows Update, non sarà subito scaricato automaticamente. Windows Update segnalerà la sua presenza ma saranno gli utenti a dover cliccare su “Scarica ed installa ora” per avviare l’iter di installazione.

Vista, comunque, la moltitudine di bug corretti, il suggerimento è quello di procedere con il download e l’installazione di questo update il prima possibile.

Al termine della procedura di installazione del pacchetto, il sistema operativo richiederà di riavviare il PC per rendere effettive le modifiche apportate.