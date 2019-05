Twitter, ora fino a 3 ospiti nelle dirette video

Candido Romano,

Twitter continua ad aggiornarsi offrendo diverse nuove funzionalità, tra cui quella di oggi che riguarda le dirette video. Tutto si basa sull’infrastruttura di Periscope, che per primo ha dato la possibilità agli utenti di fare dirette video, ma che col tempo è stato sorpassato da altri strumenti, vedasi le dirette Facebook.

La novità per le dirette video riguarda la possibilità di invitare fino a 3 ospiti all’interno del video. Questo per prendere parte alla discussione: chi inizia la diretta ovviamente può accettare il partecipante o rimuovere chi non è gradito, mentre gli spettatori potranno semplicemente ascoltare di ciò di cui si parla o cosa viene mostrato. Il video in ogni caso sarà dedicato all’autore della diretta, mentre gli ospiti potranno partecipare con la voce.

Go live with guests! It’s more fun than talking to yourself. We promise. pic.twitter.com/CB5qSLebwq — Twitter (@Twitter) May 29, 2019

La novità è stata annunciata da Twitter sul suo blog e ovviamente con un tweet, in cui si legge: “Vai in diretta con gli ospiti! È più divertente che parlare da solo. Lo promettiamo“. In ogni caso l’azienda ha dichiarato che è al lavoro per consentire in futuro l’implementazione degli ospiti in video in futuro. L’opzione è già disponibile, ma come si fa ad accedere?.

Basta entrare nell’app di Twitter, fare uno swipe a destra e selezionare l’opzione Diretta in basso, oppure toccare l’icona a forma di fotocamera. Durante la diretta live, basta premere l’icona con le due faccine, per poi scegliere l’utente ospite che si desidera far partecipare. Se la persona accetta si attiva il microfono del suo dispositivo, che sarà poi ascoltabile dagli spettatori che guardano la diretta.

Ora non resta che constatare col tempo se le dirette su Twitter torneranno ad essere uno strumento utilizzato, o continueranno ad essere schiacciate da una concorrenza piuttosto agguerrita.