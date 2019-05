Xbox Game Pass arriva sui PC Windows 10

Filippo Vendrame,

Xbox Game Pass arriva finalmente anche sui PC Windows 10. Quello che viene definito come una sorta di “Netflix per i giochi” e che da accesso illimitato ad una libreria di oltre 100 giochi dietro il pagamento di un abbonamento da 9,99 euro al mese, era stato lanciato due anni fa esclusivamente per le console Xbox One. Solo una manciata di questi titoli era però giocabile sui PC. Microsoft ha dunque deciso di offrire un’opportunità simile anche a tutti i videogiocatori che utilizzano un computer e non una console.

Sebbene questo servizio si chiamerà sempre Xbox Game Pass, offrirà un’esperienza nuova che la società sta creando assieme alla community PC. Xbox Game Pass per PC darà ai giocatori un accesso illimitato ad oltre 100 titoli di software house come Bethesda, Deep Silver, Devolver digitale, Paradox Interactive, SEGA e tante altre. Inoltre, nei progetti di Microsoft c’è anche la volontà di includere i nuovi giochi Xbox Game Studios già dal momento del loro debutto. Il gigante del software sta pure lavorando con oltre 75 partner tra software house e sviluppatori per fare in modo che l’offerta rimanga sempre di alta qualità e per aggiungere nuovi contenuti ogni mese.

Tutti coloro che sottoscriveranno Xbox Game Pass per PC potranno usufruire di uno sconto sino al 20% sull’acquisto dei titoli all’interno del Microsoft Store e sino al 10% sui DLC e add-on. Microsoft non ha voluto condividere molti altri dettagli tra cui anche il prezzo dell’abbonamento che, però, potrebbe essere simile a quello per le console Xbox One.

Maggiori dettagli arriveranno durante l’appuntamento E3 2019 di giugno. Questo annuncio molto importante, dimostra come la società intenda valorizzare maggiormente il mondo del PC in ambito gaming.

Ma le novità non si esauriscono qui. Microsoft vuole offrire più scelta su dove acquistare i titoli Xbox Game Studios. L’obiettivo è quello di rendere i giochi per PC Xbox Game Studios disponibili in più store, tra cui il Microsoft Store su Windows 10, a partire dal giorno di lancio.

Infine, arriva il supporto ai giochi Win32 su Windows 10. Win32 è il formato preferito per sviluppatori e giocatori. Per questo motivo, Microsoft ha deciso di abilitare il pieno supporto ai giochi nativi Win32 sul Microsoft Store su Windows.