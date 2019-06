Windows 10, come mettere in pausa gli update

Filippo Vendrame,

Con l’arrivo di Windows 10 may 2019 Update, Microsoft ha introdotto la possibilità di avere un maggiore controllo sugli update. Innanzitutto, saranno gli utenti a scegliere il momento giusto per installare gli aggiornamenti senza che sia il PC a farlo da solo. In secondo luogo, la società ha reso più facile mettere in pausa la ricezione e l’installazione degli aggiornamenti, una possibilità che è stata estesa anche agli utenti Windows 10 Home.

Questa seconda novità è molto importante perché permette di pianificare per tempo l’installazione degli aggiornamenti. Per esempio, chi utilizza un PC Windows 10 all’interno di una rete aziendale può dover aspettare che l’amministratore di rete dia il via libera all’installazione degli update. Inoltre, c’è chi preferisce attendere per vedere se gli aggiornamenti possano portare a qualche problema imprevisto. In questi e in molti altri casi, la possibilità di poter sospendere la ricezione e l’installazione degli aggiornamenti risulta essere molto utile.

Come mettere in pausa gli update

Il procedimento è davvero molto semplice. Il primo passo da seguire è quello di aprile l’app “Impostazioni” e poi recarsi su “Aggiornamento e sicurezza“. Nella pagina di “Windows Update” basta individuare la voce “Sospendi aggiornamenti per 7 giorni“. Cliccandoci, Windows 10 non ricercherà più alcun aggiornamento per 7 giorni. Cliccando su “Riprendi aggiornamenti“, le impostazioni torneranno quelle di default.

Il tempo di sospensione può, però, essere modificato. Recandosi su “Opzioni avanzate” sempre dalla pagina di “Windows Update”, nella pagina che si aprirà si troverà la voce “Sospendi aggiornamenti” in cui è presente un menu a tendina che permette di mettere in pausa gli update sino ad un mese. Scelta la data, basterà tornare alla pagina precedente e premere il pulsante che mette in pausa gli update.

Installare gli aggiornamenti è comunque importante in quanto permette di eliminare bug e di risolvere problemi di sicurezza e quindi va fatto sempre il prima possibile.