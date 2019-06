Campus Party, oltre 250 speaker

Filippo Vendrame,

L’appuntamento 2019 di Campus Party si avvicina rapidamente. Saranno più di 250 gli speaker che si alterneranno. Per esempio, si evidenziano Aimee Van Wynsberghe, presidentessa e co-founder della “Foundation for Responsible Robotics” che parlerà dell’etica dei robot e del perché è un tema cruciale per il futuro prossimo, Daniele Bigi, responsabile degli effetti speciali di Industrial Light&Magic che svelerà i segreti del film Ready Player One, candidato agli Oscar nella categoria “Migliori effetti Speciali” e Valeria Cagnina, 17 anni e già eccellenza italiana nel mondo della robotica, tra le 50 donne più influenti nel mondo tech.

Tra gli altri relatori presenti anche anche Mattia Barbarossa, diciottenne premiato dall’ESA per il progetto che permette lo scambio di carichi spaziali, Adrian Fartade, divulgatore scientifico e YouTuber, il regista Alessandro Avataneo di Scuola Holden e Alfredo Morresi, Senior Community Manager, Developer Relations at Google. Tra gli altri anche Alfonso Lucifredi, Andrea Antonini, Angelo Pesce, Asim Hussain, Claudio Bosco, Elisabetta Liuzzo, Deda Fiorini, Fausto Panizzolo, Francesca Ferrara e tantissimi altri ancora.

La terza edizione di Campus Party si terrà presso i padiglioni di Fiera Milano Rho dal 24 al 27 luglio 2019. Un evento dal respiro internazionale che si svolgerà lungo 4 giorni da vivere 24 ore su 24, tra centinaia di attività di giorno, la presenza ufficiale di Università, Aziende, Istituzioni e Community e con l’iconica esperienza in tenda di notte con altri migliaia di ragazzi e ragazze appassionati di innovazione e tecnologia.

Una preziosa occasione per fare networking con altre persone, aggiornare le proprie skill, trovare lavoro (Job Factory), lanciare la propria startup, partecipare a svariate hackathon, entrare nel mondo dell’innovazione e trovare ispirazione.