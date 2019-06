Vodafone, le offerte speciali di giugno

Filippo Vendrame,

Vodafone continua a proporre speciali tariffe denominante operator attack anche per questo mese di giugno. Trattasi di particolari offerte che l’operatore propone ad utenti di precisi operatori per convincerli ad effettuare la portabilità del loro numero. Questi speciali piani non possono essere attivati online ma solamente presso i punti vendita ufficiali Vodafone aderenti.

L’adesione prevede obbligatoriamente l’acquisto di una nuova SIM con la portabilità del numero. Tutte le offerte operator attack prevedono il pagamento di un costo di attivazione. Inoltre, i nuovi clienti dovranno pagare la SIM ed effettuare una prima ricarica. Le tariffe operator attack proposte attualmente da Vodafone sono le seguenti. Vodafone Special Minuti 30 Giga prevede chiamate illimitate e ben 30 GB di traffico Internet al costo di 6 euro al mese. Valida per chi arriva da LycaMobile, FastWeb, PosteMobile Full, Digi Mobil, Erg Mobile, 1 Mobile e altri Operatori Virtuali ad eccezione di Ho. Mobile, Iliad, Kena Mobile, Tiscali e CoopVoce. 12 euro di costo di attivazione.

Vodafone Special Minuti 50 Giga prevede chiamate illimitate e 50 GB di traffico Internet a 6,99 euro al mese. Attivabile da LycaMobile, FastWeb, PosteMobile Full, Digi Mobil, Erg Mobile, 1 Mobile e altri Operatori Virtuali ad eccezione di Ho. Mobile., Iliad, Kena Mobile, Tiscali e CoopVoce. 12,01 euro di costo di attivazione.

Vodafone Special Minuti 50 Giga propone chiamate illimitate e 50 GB di Internet a 9,90 euro al mese. Attivabile per chi arriva da Iliad e da Kena Mobile. 12,01 euro di costo di attivazione.

Vodafone Special Minuti 20 Giga propone chiamate illimitate e 20 GB di traffico Internet a 12 euro al mese. Attivabile da chi arriva da 3 Italia. 12 euro di costo di attivazione.

Vodafone Special Minuti 10 Giga prevede chiamate illimitate e 10 GB di Internet a 15 euro al mese. Attivabile da tutti coloro che attivano un nuovo numero. 3 euro di costo di attivazione.

Vodafone Special Minuti 20 Giga offre chiamate illimitate e 20 GB di Internet a 18,99 euro al mese. Per chi arriva da TIM, Wind e CoopVoce. 12,01 euro di costo di attivazione.

Infine, Vodafone Special Minuti 20 Giga prevede chiamate illimitate e 20 GB di dati a 19 euro al mese. Per tutti coloro che effettuano portabilità. Costo di attivazione di 3 euro.