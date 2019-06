Amazon lancia il Garmin Week con tanti sconti

Filippo Vendrame,

Amazon ha annunciato il lancio della nuova iniziativa promozionale “Garmin Week“. Sino al prossimo 9 di giugno, l’ecommerce offrirà tanti sconti interessanti su prodotti a marchio Garmin. Prodotti come smartwatch per lo sport, navigatori satellitari per le escursioni e tanto altro ancora. Una promozione davvero molto ghiotta in quanto consente di acquistare alcuni dei prodotti per lo sport e per l’escursionismo più apprezzati da parte degli utenti con risparmi davvero molto interessanti.

Trattandosi di una promozione con durata limitata nel tempo, il suggerimento è sempre quello di affrettarsi per non perdere l’occasione di risparmiare cifre importanti. Se poi gli interessati sono pure abbonati al programma Amazon Prime, potranno approfittare dei vantaggi a loro dedicati. Per loro, infatti, i prodotti “venduti e spediti da Amazon” sono disponibili con la consegna in un giorno. Gli acquisti, dunque, arriveranno a casa dei clienti in tempi davvero molto rapidi.

Tra i prodotti in offerta inclusi all’interno della promozione “Garmin Week” si evidenziano:

Garmin Vivoactive 3 : smartwatch per gli sportivi offerto a 169 euro

: smartwatch per gli sportivi offerto a 169 euro Garmin VIRB 360 : fotocamera a 360 gradi per immortalare le proprie avventure da un punto di vista differente, offerta a 499 euro

: fotocamera a 360 gradi per immortalare le proprie avventure da un punto di vista differente, offerta a 499 euro Garmin Forerunner 735XT : smartwatch per gli sportivi proposto a 219 euro

: smartwatch per gli sportivi proposto a 219 euro Garmin Fenix 5s : smartwatch dedicato allo sport proposto a 359 euro

: smartwatch dedicato allo sport proposto a 359 euro Garmin Gpsmap 64s : GPS portatile per le escursioni a 199 euro

: GPS portatile per le escursioni a 199 euro Garmin Edge 820: computer con GPS per la bicicletta a 219 euro

La vetrina della promozione “Garmin Week” è ancora più ampia e quindi gli interessati possono studiarsela per bene per cogliere tutte le occasioni promozionali targate Amazon.