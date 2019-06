ASUS annuncia il monitor Designo Curve MX38VC

Candido Romano,

ASUS ha reso disponibile in Italia il monitor Designo Curve MX38VC, che vanta un pannello ultra-wide da 37,5 pollici, curvatura 2300R e angolo di visualizzazione di 178 gradi. Ha speaker stereo ed equalizzazione Harman Kardon, oltre a una ricca dotazione di funzionalità e tecnologie. Il monitor è di tipo IPS in formato widescreen 21:9, con una risoluzione UWQHD di 3.840 x 1.600 pixel, cioè 1,7 volte rispetto a quella WQHD (2.560×1.400 pixel). Offre in questo modo un’area utile del 21% superiore ai monitor da 34 pollici di dimensioni simili.

Designo Curve MX38VC riproduce il 99% del gamut sRGB, ha una luminosità di 300cd/m2 e un contrasto di 100.000.000:1 grazie anche alla tecnologia ASUS Smart Contrast. Il tempo di risposta di è di 5 ms: ha inoltre cornici ridotte e quindi un’area di visualizzazione maggiore, utile per le applicazioni di produttività.

In dotazione ci sono due speaker stereo da 10 Watt, frutto della collaborazione tra Harman Kardon e il team ASUS Golden Ear e all’ottimizzazione del suono della tecnologia ASUS SonicMaster. I due altoparlanti sono posizionati in maniera più attenta e precisa, in linea con il design generale. C’è poi connettività Bluetooth per permettere uno streaming audio da dispositivi esterni, come ad esempio smartphone e tablet, garantendo un ascolto senza interruzioni anche quando il display è in modalità standby.

La base inoltre consente di avere la ricarica wireless dei propri dispositivi mobile erogando una potenza di 15 Watt. L’elevata erogazione è compatibile con le specifiche EPP (Extended Power Profile), assicurando la ricarica veloce dei dispositivi mobile più recenti. Quando si poggia il dispositivo nell’area dedicata alla ricarica wireless si attiva l’illuminazione con effetto aura.

La navigazione è semplificata dal joystick a cinque vie: le opzioni relative a colore, audio e accensione risultano così sempre accessibili in maniera rapida. ASUS AudioWizard permette di scegliere una tra quattro pre-impostazioni audio per adattarsi ai vari tipi di contenuti: Music Mode, Movie Mode, Gaming Mode e User Mode. Per gli amanti del casual gaming, la funzione GamePlus permette di avere pratici elementi in sovraimpressione sul display, quali mirino, timer, indicatore di FPS e linee guida per un facile e corretto allineamento di più monitor. Il prezzo di ASUS MX38VC è di 1,399 euro.