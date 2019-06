PayPal Commerce Platform per guidare l’ecommerce

Filippo Vendrame,

L’ecommerce si è evoluto molto negli ultimi anni. Si pensi, per esempio, all’avvento dello shopping da smartphone, dello shopping attraverso le piattaforme social e di molto altro ancora. Con tutta questa complessità, e con le opportunità che ne derivano, è chiaro che alimentare l’ecommerce globale non è qualcosa che un’azienda possa fare da sola.

Già da alcuni anni, PayPal aveva iniziato a collaborare con altre piattaforme tecnologiche, reti di pagamento, banche e commercianti che condividevano una visione simile per semplificare i pagamenti, ridurre l’attrito e creare esperienze comode e facili, per merchant e clienti, collaborando, ascoltando, imparando e risolvendo insieme i problemi. Partendo da quanto già fatto in passato, PayPal ha annunciato “PayPal Commerce Platform“.

Trattasi di una nuova piattaforma che è nata per soddisfare le esigenze specifiche di merchant, fornitori di soluzioni di ecommerce, piattaforme di crowdfunding e molto altro, riunendo il set più completo di tecnologie, strumenti, servizi e finanziamenti per aziende di ogni dimensione in tutto il mondo.

Questa nuova soluzione per l’ecommerce consente di accedere ad una piattaforma personalizzabile che consente la crescita globale, semplifica la la compliance, fornisce protezione e potenzia le offerte di pagamento end-to-end.

Molte delle piattaforme leader a livello mondiale, tra cui BigCommerce, Facebook Marketplace, Grailed, Instagram, Lightspeed, PrestaShop, Shopware e Yahoo! Small Business, hanno già deciso di appoggiarsi a questa rete e utilizzare PayPal Commerce Platform.

Da subito PayPal Commerce Platform sarà disponibile in Francia, Italia, Spagna, Regno Unito e Stati Uniti. L’obiettivo è quello di raggiungere oltre 120 mercati entro la fine dell’anno.

Tra le prime applicazioni pratiche italiane di questa nuova soluzione, PrestaShop Checkout, la nuova piattaforma di pagamenti che consente ai clienti di PrestaShop di gestire facilmente tutti i tipi di pagamenti.