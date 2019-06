Bitcoin, il portafoglio italiano Conio evolve

Antonino Caffo,

Conio, startup fintech ha realizzato il primo portafoglio Bitcoin italiano su smartphone, e oggi presenta un’importante evoluzione del proprio servizio. Infatti, grazie all’innalzamento delle soglie quotidiane e annuali, sarà possibile aumentare i flussi di acquisto e di vendita accedendo alla sezione mercato dell’app. Qui, i clienti del Portafoglio Bitcoin Conio potranno comprare Bitcoin con carta di credito e prepagata fino a 5 mila euro al giorno e 50 mila all’anno, oltre che vendere Bitcoin con le stesse soglie.

Per chi vorrà superare questi limiti, nei prossimi mesi Conio annuncerà l’attivazione del servizio Over the Counter (OTC), che potrà contare del supporto del Customer Care. Per utilizzarlo, sarà sufficiente contattare tramite app l’assistenza, che attiverà immediatamente il processo per accompagnare il cliente nelle fasi di esecuzione del bonifico finalizzato all’acquisto dei Bitcoin, poi visualizzati nel portafoglio ad operazione effettuata.

L’attenta osservazione dell’andamento di mercato negli ultimi anni – ha dichiarato Christian Miccoli, co-founder e Ceo di Conio – ci dice che la recente ripresa delle quotazioni corrisponde alla probabile ripartenza del mercato in vista dell’halving 2020. Chi segue dall’inizio l’affascinante fenomeno del Bitcoin e chi ha iniziato ad avvicinarsi negli ultimi tempi, anche grazie a un servizio semplice come il nostro, ne ha consapevolezza e registriamo sempre più interesse a effettuare investimenti. Come previsto nella nostra strategia, abbiamo innalzato tutte le soglie operative e nei prossimi mesi introdurremo anche il servizio OTC per essere pronti a soddisfare le richieste che potranno arrivare. Il nostro è un servizio che punta a dare a chiunque la possibilità di entrare e capire questo mondo, misurandone i rischi ma cogliendone anche le grandi opportunità. In quest’ottica abbiamo attivato un customer care sempre disponibile a fornire informazioni e assistenza anche per effettuare in futuro investimenti superiori alle soglie operative.