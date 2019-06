Filippo Vendrame,

Satispay, l’app italiana che ha saputo rivoluzionare i pagamenti attraverso smartphone, continua ad offrire nuove opportunità ai suoi utenti sempre più numerosi. Il servizio di mobile payment ha stretto un accordo con AutoradioTassi 028585, una cooperativa di radiotaxi attiva su Milano e hinterland.

L’accordo prevede l’integrazione di Satispay all’interno dei sistemi gestionali della flotta che permette a tutti i viaggiatori di effettuare il pagamento della corsa direttamente da smartphone, senza bisogno di contanti o carte di credito. Grazie a Satispay, quindi, muoversi in taxi a Milano è ancora più semplice e smart. Grazie al servizio di mobile payment è possibile effettuare pagamenti tramite smartphone in maniera semplice, veloce e sicura. Dagli acquisti nei negozi, allo scambio di denaro tra amici e alla gestione di risparmi, Satispay consente di effettuare pagamenti di diversi servizi tra cui ora anche quello di Autoradio Tassi 028585 di Milano.

Approfittare di questo nuovo servizio è davvero molto banale. Le persone dovranno solamente inquadrare con l’app Satispay il QR Code del taxista per identificarlo e inviargli l’importo richiesto. Per gli oltre 1.400 tassisti della Cooperativa l’adesione al servizio si traduce in un significativo abbattimento delle commissioni sui pagamenti elettronici. Infatti, non è previsto alcun costo di attivazione o canone mensile, ma soltanto una commissione fissa di 0,20 euro per i pagamenti di importo superiore ai 10 euro.

Per chi viaggia molto ma non ama portarsi dietro grandi quantità di contante, questa novità si traduce in un significativo innalzamento della qualità del servizio.

Alessandro Casotto, Presidente di AutoradioTaxi:

Sin dalla nostra nascita siamo sempre stati attenti all’evoluzione del servizio e delle tecnologie per supportarlo. Siamo stati i primi ad aver introdotto la localizzazione satellitare ed oggi, con l’integrazione del servizio di mobile payment di Satispay, continuiamo con spirito pionieristico e flessibilità il nostro percorso di innovazione per rendere ogni giorno più agevoli le esigenze di mobilità dei nostri clienti.

Andrea Allara, Chief Business Development Officer di Satispay:

L’accordo con la cooperativa AutoradioTassi si inserisce perfettamente nel nostro progetto di semplificare la vita alle persone. All’interno del settore della mobilità diventa importante per i viaggiatori poter usufruire di soluzioni di pagamento veloci, immediate e sicure. Ad oggi sono già circa 10.000 i taxi in Italia ad accettare i pagamenti con Satispay. In particolare, in una città come Milano, ci piace pensare che l’integrazione con Satispay potrà essere un ulteriore tassello nell’insieme di servizi che rendono la città all’avanguardia sulla smart mobility.