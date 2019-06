Surface Book 2 in sconto su Amazon

Filippo Vendrame,

Surface Book 2 in offerta speciale su Amazon. Il 2-in-1 di Microsoft può essere acquistato nella variante da 13,5 pollici con processore Intel Core i5-7300U dual-core di settima generazione, 8 GB di RAM e 128 GB di SSD al prezzo di 999 euro al posto dei canonici 1299,99 euro. Trattasi di una promozione molto interessante che permette di acquistare uno dei migliori 2-in-1 del mercato risparmiando molti soldi. Inoltre, gli iscritti al programma Amazon Prime potranno ricevere direttamente a casa il computer in un giorno.

Il Surface Book 2 di Microsoft è un prodotto molto sofisticato, espressamente progettato per la produttività. Il display da 13,5 pollici dispone della tecnologia “PixelSense” e presenta una risoluzione di 3000 x 2000 pixel (267 PPI) con Aspect Ratio da 3:2. Non mancano, poi, Wi-Fi 802.11ac e Bluetooth 4.1 LE. Tra la dotazione di serie spiccano anche le porte USB 3.0 Type A (due), la porta USB Type-C (primo Surface a disporne), un card reader SDXC, il jack per le cuffie da 3,5mm e 2 Surface Connect.

Il Surface Book 2 dispone di sensori come il magnetometro, l’accelerometro, il giroscopio, il sensore di prossimità ed il sensore di luce ambientale. Presenti anche una fotocamera posteriore da 8 MP e frontalmente, una fotocamera da 5 MP compatibile con Windows Hello per lo sblocco facciale.

Surface Book 2 è compatibile anche con la nuova Surface Pen, venduta a parte. Lo schermo può essere sganciato dalla tastiera attraverso un comodo tasto. Sistema operativo Windows 10 Pro. Il Surface Book 2 in promozione è venduto e spedito da Amazon. Non sono previste spese di spedizione.