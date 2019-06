Xbox, arriva una linea di prodotti per il corpo

Filippo Vendrame,

Immaginate di svegliarvi alla mattina e di spruzzarvi in bagno con il deodorante Xbox creato solo per i veri giocatori che non devono chiedere mai. Non è un sogno ma quanto potranno effettivamente fare tra non molto tutti coloro che abitano in Australia ed in Nuova Zelanda. Microsoft, infatti, ha sottoscritto un accordo con Lynx per creare una linea di prodotti per il corpo marchiata Xbox comprendente prodotti come deodoranti, profumi e gel doccia.

Una novità piuttosto curiosa ma che i fan del band Xbox sicuramente gradiranno, soprattutto se, come sembra, la fragranza di questi prodotti sarà davvero così buona come descritto. Lynx Xbox, questo il nome della linea, offre una fragranza di agrumi con note di testa di kaffir lime, note aromatiche a base di erbe di menta e salvia e note di fondo legnose di patchouli e legno chiaro. Inoltre, la gamma di questi prodotti è pure dotata di un look particolarmente elegante e moderno, con chiari riferimenti al mondo Xbox.

Questa linea di prodotti per il corpo sarà disponibile da luglio, al momento, solamente in Australia ed in Nuova Zelanda. Non è chiaro se i prodotti Lynx Xbox saranno messi in vendita anche in altri Paesi anche se probabilmente nessuno si preoccuperà troppo se ciò non dovesse accedere.

L’E3 2019 è alle porte e la prima novità targata Microsoft per il mondo del gaming è sicuramente molto particolare. Ben altro la casa di Redmond annuncerà durante questo evento come nuovi dettagli su xCloud, il suo futuro servizio di streaming dei giochi. Chissà se i responsabili di Microsoft ad E3 2019 parteciperanno dopo essersi spruzzati il nuovo profumo Xbox per darsi la giusta carica.