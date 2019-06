Filippo Vendrame,

Torna la promozione PosteMobile Creami WOW Weekend Summer Edition. L’operatore virtuale ha deciso di riproporre una ghiotta offerta tariffaria che permette di avere chiamate illimitate, SMS illimitati e 10 GB di traffico dati al prezzo di appena 4,99 euro al mese. Trattasi di un’esclusiva online, richiedibile solamente nelle giornate dell’8 e del 9 giugno.

In alternativa è possibile acquistarla telefonicamente in anteprima lasciando il numero all’interno di un modulo di richiesta presente sul sito di PosteMobile entro il giorno 7 giugno. Un operatore contatterà poi gli utenti per esplicitare i dettagli dell’offerta e procedere, eventualmente, alla sua attivazione. L’offerta è riservata alle nuove SIM, con o senza portabilità del numero e non è disponibile in cambio piano per i clienti PosteMobile. La SIM ha un costo di 15 euro con 15 euro di traffico incluso. La spedizione della SIM è gratuita.

Il costo del piano scelto viene addebitato sul credito residuo della SIM al momento dell’attivazione e poi ogni mese lo stesso giorno, per avere sempre certezza della data di rinnovo. Il mancato rinnovo del piano per credito insufficiente comporta l’applicazione della tariffa extrasoglia per chiamate ed SMS e della tariffa base giornaliera di 3,5 euro/giorno per 400MB di traffico internet su smartphone e tablet.

E’ possibile usufruire, senza costi aggiuntivi, dei minuti e SMS anche per il traffico effettuato in roaming in uno dei Paesi dell’Unione Europea, nel rispetto delle condizioni di utilizzo corretto previste dall’articolo 4 del Regolamento UE 2016/2286.

Per la navigazione Internet, il quantitativo di GB disponibile in roaming alle stesse condizioni nazionali, dipende dall’importo del canone dell’offerta nazionale.

Per la navigazione internet 4G è necessario essere in possesso di uno smartphone 4G ed essere in un’area con copertura 4G della SIM PosteMobile. La velocità massima di connessione in 4G è 150 Mbps e in 3G è fino a 42 Mbps.

Maggiori informazioni direttamente all’interno del sito ufficiale dell’operatore virtuale.