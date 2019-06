Amazon, meno commissioni per orologi e gioielli

Filippo Vendrame,

Amazon ha annunciato l’introduzione di una commissione a più livelli per i venditori dei settori orologeria e gioielleria in Europa. Trattasi di una novità molto importante in quanto va a ridurre in maniera significativa le commissioni corrisposte dai partner commerciali che vendono gioielli e orologi con un costo superiore ai 250 euro e alle 225 sterline. Entrando nello specifico di questa variazione, la commissione per gli orologi passa dal 15% fisso in Italia, Regno Unito, Germania, Francia e Spagna, al 15% sulla parte del prezzo fino a 250€/225£ e al 5% per il resto della cifra.

Inoltre, la commissione di riferimento per i gioielli passa dal 25% nel Regno Unito e dal 20% in Italia, Germania, Francia, Italia e Spagna, al 20% sulla parte del prezzo fino a 250€/225£ e al 5% per il resto della cifra. In soldoni, questo equivale, per esempio, a una riduzione del 50% per i venditori partner delle commissioni per un orologio da 1.000€ venduto in Italia e del 61% per un gioiello da 700£ venduto in UK.

Questa modifica è molto importante in quanto porterà vantaggi anche ai clienti finali. Infatti, questa novità permetterà ai partner commerciali di mettere a disposizione una gamma più ampia di gioielli e orologi a prezzi più competitivi. I partner commerciali potranno trovare maggiori informazioni su questa novità all’interno del portale “Amazon Services“.

Per gli artigiani italiani di questi settori che vendono su Amazon è sicuramente un’opportunità aggiuntiva di migliorare in maniera importante il loro business.