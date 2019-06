Nuovo Edge, spunta la versione per Windows 10 ARM

Filippo Vendrame,

Tutti coloro che hanno acquistato un computer Windows 10 basato sulla piattaforma ARM possono utilizzare solamente il browser Edge che per quanto valido non è certamente all’altezza di Chrome. Come noto, Microsoft sta lavorando ad un nuovo browser Edge basato su Chromium che oggi è disponibile per i test su Windows 10 e su piattaforma Mac. La buona notizia è che la casa di Redmond sta lavorando ad una variante anche per chi dispone di PC Windows 10 basati sulla piattaforma ARM.

Sebbene ufficialmente non sia stata lanciata una versione di test per questa piattaforma hardware, dalla rete è emerso un link che permette di scaricare la prima build di sviluppo del nuovo Edge basato su Chromium per la piattaforma Windows 10 ARM. La versione del browser è la 76.0.182 che è la medesima dell’ultima versione di sviluppo del ramo Canary per i canonici PC Windows 10 x86. Il link al download non è ufficiale e quindi va preso con le pinze. Tuttavia, per gli utenti ARM che stanno cercando in tutti i modi un browser alternativo per migliorare la qualità di navigazione potrebbe valere la pena di fare un tentativo.

Come noto, il nuovo Edge basato su Chromium sta già dimostrando di essere piuttosto valido a livello di prestazioni e di esperienza d’uso complessiva. Il lavoro da fare per finalizzarlo è ancora molto lungo visto che Microsoft deve ancora inserire molte funzionalità ed affinarne il funzionamento complessivo.

Tuttavia, già allo stato di sviluppo attuale, almeno sui PC Windows 10 e Mac, il nuovo browser del gigante del software risulta essere pienamente utilizzabile senza alcun grosso problema.