Final Fantasy VII, data di uscita e nuovo trailer

Marco Locatelli,

Final Fantasy VII Remake ha una data di uscita. Questa volta l’annuncio non arriva – come di consuetudine in questi giorni – dal palco dell’E3 2019, ma dal concerto “Final Fantasy VII A Symphonic Reunion” che si è svolto in quel di Los Angeles ieri.

Come si può vedere dal finale del trailer mostrato in occasione dell’evento musicale, il remake di Final Fantasy VII – uno dei capitoli più amati dai fan della saga e del quale sono stati fatti tantissimi prequel e sequel (di qualità altalenante) – sarà disponibile a partire dal 3 marzo 2020.

È molto probabile che in occasione della conferenza pre-E3 in programma domani 11 giugno alle ore 3.00 italiane il publisher Square Enix mostrerà ulteriori dettagli in merito al titolo.

Dal video è molto evidente la volontà da parte degli sviluppatori di dare al gameplay una maggior deriva action rispetto al titolo originale che, lo ricordiamo, proponeva un sistema di combattimento a turni come nel pieno della tradizione Final Fantasy.

Molto evidente e piacevole pure il sontuoso restyling grafico, capace di ridare al videogioco, uscito ormai quasi trent’anni fa, un aspetto assolutamente contemporaneo. Al momento il gioco è stato annunciato solo per la console PlayStation 4, ma ciò non significa che Square Enix dia l’ok alla distribuzione del gioco solamente sulla console Sony tralasciando i mercati PC e Xbox One.

Proprio di recente si è parlato di Final Fantasy VII Remake durante l’evento State of Play di Sony, durante il quale il colosso nipponico si è mostrato con un trailer facendo la felicità dei tantissimi fan del JRPG firmato Square Enix.

Lo stesso Final Fantasy VII – non il remake però- entro l’anno sbarcherà su Nintendo Switch e Xbox One insieme ad altri grandi classici della saga come l’altro indimenticabile Final Fantasy IX.