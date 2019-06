Surface Go, nuovo firmware migliora il touch

Filippo Vendrame,

Microsoft ha rilasciato un nuovo firmware per il suo Surface Go. Lo scorso mese, la casa di Redmond aveva iniziato la distribuzione di una serie di firmware per i suoi Surface per ottimizzarli in vista del rilascio pubblico di Windows 10 May 2019 Update. In quell’ondata di aggiornamenti non era presente alcun firmware per il Surface Go. Lacuna colmata da poche ore con il rilascio di un nuovo aggiornamento per il piccolo 2-in-1 Windows 10 della società.

Nuovo firmware che va a migliorare le prestazioni dello schermo touch e del supporto per il pennino. L’aggiornamento è valevole sia per la versione solo WiFi del dispositivo che per quella dotata di supporto alle reti LTE. Fortunatamente, il change log non mette in evidenza alcun problema noto. Dunque, l’aggiornamento può essere portato a termine senza timori di incorrere in qualche problematica.

Change log aggiornamento

Microsoft ha condiviso il seguente change log per il nuovo firmware del Surface Go:

Surface – HIDClass – 23.608.139.0: Surface Pen Settings – System devices – 23.608.139.0 improves device pen support.

Surface – Firmware – 61.26.0.0: Surface Touch – Firmware – 61.26.0.0 improves device touch performance.

Questo aggiornamento è disponibile per tutti coloro che hanno installato sul computer Windows 10 April 2018 Update o versioni superiori. Il rollout è già iniziato a quindi gli utenti dovrebbero iniziare a rilevarlo all’interno dei loro dispositivi.

Vista l’importanza dell’aggiornamento, il suggerimento è quello di installare il nuovo firmware quanto prima attraverso il consueto canale di Windows Update. Al termine dell’installazione sarà richiesto di riavviare il PC per rendere effettive le modifiche apportate.

Con questo aggiornamento, Microsoft evidenzia ancora una volta la sua attenzione nel voler offrire ai suoi utenti sempre la migliore esperienza d’uso possibile attraverso prodotti sempre aggiornati ed ottimizzati.