Filippo Vendrame,

L’arrivo della console Xbox One S All-Digital Edition che si caratterizza per l’assenza del lettore ottico aveva fatto ipotizzare che anche la futura console next generation della società sarebbe stata priva di questo elemento. Chi temeva che Xbox Scarlett fosse priva del lettore ottico potrà stare tranquillo. Questa console che arriverà verso la fine del 2020 sarà dotata del lettore ottico e quindi gestirà i giochi in formato disco.

La conferma arriva da Phil Spencer e da Matt Booty che sono stati intervistati a margine dell’evento E3 2019 a cui ha partecipato Microsoft. La casa di Redmond sa benissimo che i giocatori ancora oggi utilizzano molto i dischi e quindi vuole dare loro la possibilità di scegliere cosa utilizzare per giocare. Inoltre, il gigante del software sa pure che molte persone hanno in casa ancora molti film in formato disco e quindi vuole dare loro la possibilità di poter continuare a riprodurli all’interno delle console senza alcun problema.

Per chi temeva che la società rimuovesse il lettore ottico potrà stare tranquillo. Xbox Scarlett ne avrà uno. Questo però non comporta che non possa arrivare una variante di questa console senza tale dispositivo integrato. Nell’attuale generazione di console, la casa di Redmond è riuscita a realizzare ben 4 varianti distinte, di cui l’ultima caratterizzata proprio dall’assenza del lettore ottico.

Visto che Phil Spencer, nel suo keynote ad E3 2019, ha detto che le console dovrebbero essere ottimizzate per una cosa sola e cioè per i giochi, non è detto che in futuro non possa arrivare una variante “All Digital”. Ma in questo caso trattasi solamente di ipotesi e di speculazioni.

Il dato oggettivo è che Xbox Scarlett avrà il lettore ottico.