Filippo Vendrame,

Pomeriggio problematico in Italia per Vodafone. L’operatore starebbe soffrendo di alcune problematiche che avrebbero colpito sia gli utenti di rete fissa che di rete mobile. Secondo quanto riporta Downdetector, i problemi maggiori riguarderebbero la navigazione Internet sia su rete mobile che su rete fissa.

Le problematiche avrebbero colpito un po’ tutte le zone dell’Italia, segno che il guasto ha interessato in maniera omogenea un po’ tutti i clienti Vodafone. Non è chiaro quale possa essere il problema ma l’auspicio è che il disservizio possa rientrare il più rapidamente possibile.

Anche su Twitter gli utenti hanno iniziato a segnalare malfunzionamenti a livello di connettività anche con un pizzico di ironia come sempre capita in queste occasioni.

Aggiornamento:

Secondo alcuni utenti, modificando i DNS il problema sparirebbe o si attenuerebbe di parecchio. Un tentativo sicuramente da provare, magari utilizzando i DNS di Google o quelli di Cloudflare.

Ore 17.04

I problemi permangono e su Downdetector le segnalazioni sono ancora molto numerose, così come su Twitter. Al momento, dai canali social di Vodafone non sono state condivise informazioni sul disservizio in corso.

Ore 17.11

Il problema si starebbe ripercuotendo anche su Ho. Mobile, l’operatore virtuale di Vodafone i cui utenti segnalano problemi di navigazione. Sembra, inoltre, che il problema stia colpendo anche altri Paesi dove l’operatore è presente.

Ore 17.17

Tramite Twitter, Vodafone Italia interviene ammettendo di essere a conoscenza del problema e che i tecnici stanno lavorando per risolvere il disservizio.

Ore 17.43

Le segnalazioni su Downdetector stanno lentamente calando, segno che il disservizio potrebbe essere in via di risoluzione.