Filippo Vendrame,

Amazon sconta i Surface Go, i piccoli 2-in-1 Windows 10 di Microsoft. Se si sta cercando un computer portatile che può funzionare anche come tablet pc, con prestazioni più che discrete e che offre la possibilità di essere portato in giro con facilità, l’offerta del colosso dell’ecommerce può risultare davvero molto interessante. Tre sono le varianti del Surface Go che Amazon offre in sconto. La prima è quella caratterizzata dal processore Pentium, 4 GB di RAM e eMMC da 64 GB, proposta a 399 euro. La seconda riguarda il modello con 8 GB di RAM e 128 GB di SSD a 502,38 euro. Prezzo che sale a 699 euro per la variante LTE.

Gli iscritti al programma Amazon Prime, inoltre, potranno ricevere il loro acquisto con la spedizione in 1 giorno. Il Surface Go, si ricorda, è il più piccolo dei 2-in-1 della linea Surface. La sua scheda tecnica mette in luce un display da 10 pollici con risoluzione 1800 x 1200 pixel ed un aspect ratio da 3:2. Cuore pulsante il processore Intel Pentium Gold 4415Y con GPU integrata Intel HD 615. Una piattaforma hardware, dunque, più che sufficiente per portare a termine nei migliori dei modi attività come navigazione internet, stesura documenti, email ed altro. Buona anche l’autonomia che arriva a circa 9 ore di utilizzo medio. Questo prodotto di Microsoft è, inoltre, fanless, cioè non dispone di una ventola per la dissipazione del calore.

Galleria di immagini: Surface Go, le immagini

Frontalmente è presente una fotocamera da 5 MP, compatibile con Windows Hello. Posteriormente, invece, spicca una fotocamera da 8 MP. Scheda tecnica che continua con una porta USB-C 3.1, lo slot microSD, il Surface Connect, il jack per le cuffie, il WiFi 802.11 a/b/g/n/ac ed il Bluetooth 4.1. Dal punto di vista software, il Surface Go dispone di Windows 10 con l’opzione S Mode aggiornabile in ogni momento alla versione canonica di Windows 10.

Aggiungendo la Type Cover, è possibile rendere il Surface Go in offerta su Amazon un vero e proprio mini notebook.