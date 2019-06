TIM 7 Extra Go New 30GB, nuova lista operatori

Filippo Vendrame,

TIM 7 Extra Go New 30GB è un’offerta operator attack che TIM propone ad alcuni clienti di specifici operatori per convincerli ad effettuare la portabilità del loro numero. A partire dalla giornata di ieri, l’operatore ha deciso di modificare questa speciale offerta tariffaria. Più nello specifico, questa offerta operator attack potrà adesso essere richiesta ed attivata da tutti coloro che arrivano da un qualsiasi operatore virtuale ad esclusione di Ho. Mobile, Kena Mobile e LycaMobile.

TIM 7 Extra Go New 30GB prevede, nel dettaglio, chiamate illimitate verso tutti, SMS illimitati verso tutti e 30 GB di traffico Internet. Il tutto ad un prezzo di 7 euro al mese con addebito sul credito residuo. Tariffa che può essere richiesta solamente nei negozi TIM e non online. Rimangono valide tutte le altre offerte operator attack dell’operatore. TIM Special x Te offre chiamate illimitate, SMS illimitati e 50 GB di traffico 4G a 9,99 euro. Attivabile da chi proviene da Iliad, Ho. Mobile e da un qualsiasi operatore virtuale (escluso Kena Mobile).

TIM Special offre, invece, chiamate illimitate, SMS illimitati e 20 GB di Internet 4G a 19,99 euro al mese. Attivabile da chiunque effettuerà la portabilità del proprio numero.

Infine, TIM Special Top offre chiamate illimitate, SMS illimitati e 40 GB di Internet 4G al 19,99 euro al mese. Attivabile da tutti coloro che effettueranno la portabilità del loro numero. In questo caso è obbligatoria l’attivazione della ricarica automatica.

I costi di attivazione prevedono il pagamento della SIM, 10 euro, più quello di una prima ricarica obbligatoria. Inoltre, è previsto un contributo di attivazione di 12 euro per 7 Extra Go New e Special x Te o di 6,99 euro per TIM Special e Special Top.