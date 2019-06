Vodafone, Internet gratis per scusarsi del down

Filippo Vendrame,

Vodafone ha deciso di regalare un giorno di Internet gratis a tutti i suoi clienti mobile per scusarsi dei problemi che sono accaduti nel pomeriggio di ieri. Come ben noto, ieri pomeriggio, l’operatore ha vissuto alcune ore tribolate a causa di una serie di problemi alla sua rete. Per molte ore, sia i clienti di rete fissa che di rete mobile non hanno potuto navigare su Internet.

Un disservizio sicuramente fastidioso che è poi rientrato nella serata di ieri. Non è chiaro quale sia stato il problema. Vodafone parla genericamente di “problema di rete”. Alcuni utenti, ieri, evidenziavano che si poteva tornare a navigare modificando manualmente i DNS ma al riguardo mancano conferme ufficiali. Il dato oggettivo, comunque, è che la criticità è stata risolta e che i clienti Vodafone hanno potuto riprendere le loro normali attività di navigazione.

Per scusarsi del disagio, quindi, l’operatore ha deciso di regalare una giornata di navigazione illimitata ai suoi clienti mobile. Nello specifico, oggi, sarà possibile navigare su Internet senza andare ad erodere il traffico della propria offerta. Questo bonus non prevede alcuna procedura di attivazione in quanto sarà del tutto automatico.

Sicuramente un’iniziativa corretta che dimostra come Vodafone ci tenga al rapporto con i suoi clienti. L’auspicio, tuttavia, è che fatti simili non accadano più in futuro in quanto oggi l’accesso ad Internet è importante anche per lavorare. Blocchi di così lunga durata possono causare diversi spiacevoli problemi lavorativi.