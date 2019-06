Amazon lancia i Logitech Days: tanti sconti

Filippo Vendrame,

Amazon ha lanciato i Logitech Days. Sino al 23 giugno tanti sconti su prodotti a marchio Logitech. Chi avesse bisogno di mouse, tastiere, videocamere, cover ed accessori vari, potrà approfittare di questo periodo di sconti per trovare tanti prodotti ad un prezzo decisamente molto interessante. Prodotti pensati non solo per l’ambito consumer classico ma anche per il modo del gaming. Una vetrina delle offerte tutta da scoprire per non perdere l’occasione di fare un qualche buon affare.

Per esempio, su Amazon, il set tastiera più mouse wireless Logitech Mk850 è pensato per rendere più rapido il lavoro di tutti giorni eliminando l’ingombro dei fili. Il mouse può essere accoppiato simultaneamente con 3 dispositivi. Prezzo di 78,99 euro al posto di 124,99 euro. Il mouse wireless Logitech M590 consente di controllare in tutta semplicità più dispositivi e di copiare e incollare contenuti e documenti da un computer all’altro. Attraverso lo scorrimento preciso, consente di scorrere lunghi documenti e pagine Web in modo facile e veloce. Prezzo di 26,99 euro al posto di 51,99 euro.

Se l’obiettivo è una potente webcam per le videochiamate, Amazon mette in sconto il modello Logitech C920 HD Pro in grado di gestire video 1080P full HD su Skype e trasmettere in streaming in HD 720P su Twitch. Prezzo di 59,99 euro al posto di 103,99 euro. Per ascoltare la musica e concentrarsi sulle sessioni di gaming, Amazon sconta le cuffie Logitech H390 che sono dotate di un sistema di eliminazione del rumore. Prezzo di 27,99 euro al posto di 56,86 euro.

E per gli iscritti al programma Amazon Prime, i prodotti in offerta venduti e spediti da Amazon arriveranno in un giorno. Maggiori dettagli all’interno della vetrina delle offerte dei Logitech Days dove ciclicamente arriveranno nuovi sconti da non perdere.