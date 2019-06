Bovisa Drive-In, cinema in auto e a piedi a Milano

Candido Romano,

Arriva a Milano la magica atmosfera degli anni ’50: in zona Bovisa è nato il Bovisa Droive-In, che prevede il cinema all’aperto visionabile sia in auto che a piedi, street food, eventi musicali pomeridiani e notturni e giochi da Luna Park. Si tratta di un’area di oltre 10mila metri quadrati che da metà giugno ospiterà il drive-in all’aperto e diverse altre attività per una decina di weekend, dal venerdì alla domenica, dalle 18:00 a notte fonda, fino ai primi di Novembre 2019 nell’area Ex Triennale Bovisa, in via Lambruschini 33.

La prima rassegna cinematografica, denominata Black Suits, ha visto la proiezione dei film The Blues Brothers di John Landis e Le Iene di Quentin Tarantino. Nel weekend dal 14 al 16 giugno c’è stato anche un DjSet notturno a cura di Dan e i suoi fratelli e della crew AFJS, oltre a un evento musicale a cura del Giardino dei Visionari. Il programma delle prossime settimane può essere visionato a questo indirizzo.

I biglietti per le rassegne si possono acquistare tramite prevendite online su questo sito

oppure direttamente alla cassa prima dell’evento. Ci sono due tipologie di biglietti, uno forfettario per l’automobile e l’altro per il posto sdraio, per chi viene a piedi. Sono sempre presenti un’area street food, un area bar, area per l’intrattenimento serale, dalla fine del film fino a tarda notte, market, giochi, momenti per il ballo e concerti. Tra i film in programmazione ci sono La Febbre Del Sabato Sera, Grease e Flash Dance previsti per il weekend del 5-6-7 Luglio. La programmazione di settembre e ottobre verrà comunicata più avanti.

Il progetto Bovisa Drive-In è nato in risposta al bando FabriQ, indetto dal Comune di Milano per la valorizzazione delle periferie: Makers Hub, insieme a Re.rurban studio, hanno vinto il bando con l’obiettivo di attivare il quartiere della Bovisa e renderlo una risorsa strategica per la città, oltre che un punto di incontro.

Lo schermo di proiezione gode di un sistema di LedWall e misura 10 x 4 metri, mentre le cuffie e speaker che sono fornite da Fresh ‘n Rebel. Le cuffie CLAM con la loro forma ergonomica over-ear consentiranno di escludere i rumori esterni per godersi al meglio l’audio del film e gli speaker Rockbox BOLD ricreeranno l’effetto cinema anche in macchina. Ogni spettatore, grazie ad un dispositivo ideato dagli organizzatori, avrà un audio dedicato e potrà scegliere, grazie alla multicanalità, se ascoltare il film in lingua originale, in italiano o altre lingue disponibili.