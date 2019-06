Wind: All Inclusive Summer Edition ed altre novità

Filippo Vendrame,

Wind mette mano al suo listino consumer e lancia una serie di novità tariffarie per i suoi clienti valevoli dalla giornata di oggi 17 giugno e sino al prossimo 21 luglio 2019, salvo proroghe. Per l’estate, l’operatore arancione lancia Summer 100 Giga che offre 100 GB di traffico dati da consumarsi nel giro di 2 mesi al prezzo di 9,99 euro.

Inoltre, Wind, brand di Wind Tre, ha lanciato anche le sue offerte Summer Edition. Tutti coloro che attiveranno una nuova SIM o che cambieranno le loro offerte, scegliendo un piano All Inclusive o Call Your Country, riceveranno 100 Giga gratis per l’estate in caso di modalità di pagamento Easy Pay oppure 50 Giga in caso di addebito dell’offerta su credito residuo.

Più nello specifico, i 100 Giga saranno offerti a coloro che attiveranno le offerte All Inclusive Easy Pay e cioè All Inclusive, All Inclusive Smart, All Inclusive Young e Senior. I 50 Giga, invece, saranno proposti automaticamente ai piani All Inclusive, All Inclusive Smart, All Inclusive Young e Senior con addebito su credito residuo.

100 Giga anche per Call Your Country Super Easy Pay, Premium e One.

Novità anche quanto concerne All Inclusive Start, ma solo per i nuovi clienti. Al costo mensile di 11,99 euro con Easy Pay, questa tariffa offre chiamate illimitate, 200 SMS e 20 Giga di traffico dati. Non compatibile con la Summer Edition.

Altra novità All Inclusive Go che prevede un canone annuale di 119,99 euro. I clienti avranno a disposizione ogni mese 10 Giga, chiamate illimitate e 200 SMS. Stessa formula anche per Call Your Country Super Go. Canone annuo di 89,99 euro al posto di 119,88 euro per 500 minuti di chiamate nazionali mensili, 250 minuti verso l’estero, chiamate illimitate verso Wind e 20 GB di traffico dati.

Dal primo luglio, per i turisti, è disponibile l’offerta Tourist Pass che include 100 minuti verso l’estero, 100 minuti di chiamate verso i numeri italiani, chiamate illimitate verso i numeri Wind e 20 GB di traffico al prezzo di 24,99 euro per 30 giorni con SIM inclusa.

Wind Smart Pack Top permetterà di avere uno smartphone top di gamma con chiamate illimitate e 60 GB di Internet a partire da 25,99 euro al mese.

Prorogate tutte le offerte di rete fissa. Maggiori dettagli sul sito di Wind.