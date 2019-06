AMD al lavoro sul chip X590

Antonino Caffo,

Sono tre i chip ad oggi conosciuti della serie next-gen di AMD. Si tratta dell’X570, B550 e A520. Ma, a quanto pare, ve ne è un quarto pianificato per un’uscita entro la fine dell’anno, conosciuto nome X590 è già presente nei file BIOS delle schede madri X570 di Gigabyte.

I suddetti file BIOS contengono riferimenti ai prodotti “X570 e X590“, sigle che appaiono in numerose posizioni il che suggerisce che non si tratti di un refuso. Non è chiaro quali novità l’X590 porterà rispetto alla generazione attuale ma sembra che la caratteristica principale sarà la presenza di 24 linee PCIe 4.0 con velocità di lettura di 5.000 MB/s, qualcosa su cui anche altri produttori sono orientati. Un chipset X590 potrebbe anche essere la soluzione per una workstation, magari con la Ryzen 9 3950X, come affermano alcuni informati in materia.

C’è da dire che già il chip X570 ha un design alquanto premium ma X590 dovrebbe andare sicuramente oltre. Questo si rispecchierà anche, evidentemente, nel costo all’utenti finale, così come accade per molte schede entry level rispetto ai predecessori. Di certo, l’upgrade da X470 a X570 ha portato una serie di evoluzioni niente male in casa AMD e il passaggio al prossimo non deve essere da meno.

Anche perché possiamo supporre che se anche questa motherboard beneficerà del socket AM4, da sempre impiegato nei processori AMD Ryzen, i produttori vorranno utilizzare una VRM dalla potenza maggiore, così da permette un overclock più semplice. Non a caso, le schede di fascia alta sono pensate per appassionati, da sempre rivolti alle attività di modifica e superamento dei limiti hardware. per questo sono forniti strumenti migliori per l’overclock.