CorelDRAW Technical Suite 2019, tutte le novità

Luca Colantuoni,

CorelDRAW Graphics Suite è sicuramente il prodotto più noto dell’azienda canadese, ma nel suo catalogo è presente anche un altro software importante, ovvero CorelDRAW Technical Suite, giunto ora alla versione 2019 che include diverse novità. La suite di applicazioni professionali è disponibile in abbonamento e con licenza perpetua.

CorelDRAW Technical Suite include tutte le applicazioni necessarie per la realizzazione di un progetto completo nei settori dell’ingegneria, dell’architettura e della manifattura. La suite copre dunque l’intero flusso di lavoro, inclusa la creazione della documentazione tecnica. Le principali novità e i miglioramenti introdotti con la versione 2019 riguardano cinque aree. Corel ha innanzitutto aggiornato l’interfaccia in modo da velocizzare alcune operazioni. Ad esempio, in Corel DESIGNER sono state raggruppate le funzionalità comuni. La software house ha inoltre ridotto il tempo di avvio e di caricamento dei documenti, velocizzato il rendering della grafica e migliorato la gestione del testo.

Sono stati ottimizzati gli strumenti di disegno assonometrico e aggiunge funzionalità per un controllo più preciso dei vari elementi del progetto. È stato infine aggiornato il flusso di lavoro Stili, mentre gli illustratori tecnici che usano i progetti 3D da qualsiasi fonte esistente possono beneficiare dei numerosi aggiornamenti apportati a XVL Studio Corel Edition. Queste sono le applicazioni principali incluse nella suite:

Corel DESIGNER 2019 , illustrazione e disegno tecnico di precisione

, illustrazione e disegno tecnico di precisione CorelDRAW 2019 , illustrazione vettoriale e layout di pagina

, illustrazione vettoriale e layout di pagina Corel PHOTO-PAINT 2019 , editing professionale delle immagini

, editing professionale delle immagini XVL Studio Corel Edition , creazione e visualizzazione 3D

, creazione e visualizzazione 3D CorelDRAW.app, accesso ai file, collaborazione e illustrazione tramite browser

Ci sono poi diversi tool di supporto: Corel Font Manager (strumento di gestione dei font), PowerTRACE (trasformazione dei file bitmap in file vettoriali), CONNECT Content (strumento di ricerca dei contenuti), CAPTURE (strumento di cattura di schermate), AfterShot 3 HDR (editor di foto RAW) e BenVISTA PhotoZoom Pro 4 (plugin per ingrandire le immagini digitali).

CorelDRAW Technical Suite 2019 è disponibile sul sito ufficiale. Il prezzo dell’abbonamento annuale è 359,40 euro, mentre la licenza perpetua è 999,00 euro. L’upgrade dalle versioni precedenti costa 479,00 euro.