ASUS, in Italia il monitor ProArt PA34VC

Candido Romano,

ASUS annuncia ha annunciato l’uscita in Italia di ProArt PA34VC, il monitor professionale curvo da 34,1 pollici con risoluzione UWQHD da 3440 x 1440 pixel. Ha un pannello IPS capace di riprodurre il 100% dello spazio colore sRGB, quindi adatto a chi si occupa di grafica, ai designer, ai fotografi e videomaker.

ProArt PA34VC è stato è dotato già di calibrazione di fabbrica per garantire un elevato standard di accuratezza colore e dispone della tecnologia hardware di calibrazione ASUS ProArt Calibration per assicurare una continua precisione e consistenza del colore. Questa garantisce massima accuratezza, omogeneità e compensazione del colore con qualsiasi dispositivo utilizzato, semplificando le operazioni di calibrazione della luminosità e della consistenza di colore del display.

Il monitor ha poi una doppia porta Thunderbolt 3 USB Type-C (USB-C) e assicura una velocità di trasferimento fino a 40 Gbps, oltre ad erogare fino a 60 W per alimentare dispositivi esterni, permettendo di collegare e ricaricare anche il proprio notebook direttamente dal monitor senza ricorrere ad un alimentatore esterno dedicato. Non mancano una DisplayPort e una USB 3.1 per collegare più monitor in serie attraverso una singola porta e senza necessità di hub e switch esterni.

Sono incluse nel monitor anche le tecnologie Picture-in-Picture (PiP) e Picture-by-Picture (PbP), permettendo di gestire simultaneamente diverse sorgenti e impostazioni di colore. Il design ergonomico permette inoltre di inclinare, ruotare e adattare l’altezza del monitor per scegliere il set up personale e migliorare l’utilizzo. Il pannello con angolo di curvatura 1900R assicura sempre uguale distanza tra gli occhi e l’intera superficie dello schermo. L’angolo di visione è infatti di 178 gradi in orizzontale e in verticale per una visualizzazione ottimale da qualsiasi angolo. La tecnologia HDR10 consente poi di riprodurre le aree chiare in maniera più dettagliata e brillante e avere contemporaneamente neri più profondi. ASUS PA34VC è disponibile al prezzo di 1249 euro.