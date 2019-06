Google Nest, il negozio migra nel Google Store

Matteo Tontini,

BigG non ha esitato a eliminare gradualmente ciò che resta di Google Nest come entità indipendente e ora include il suo sito web nel proprio store ufficiale.

Droid-Life ha notato che il colosso della ricerca ha in gran parte svuotato Nest.com: andando sul sito, infatti, all’utente viene semplicemente detto di visitare il Google Store qualora stesse cercando dei prodotti. Da lì, resta comunque possibile accedere al proprio account Nest, gestire l’abbonamento Nest Aware (servizio a pagamento che migliora le prestazioni della videocamera Nest offrendo funzionalità e servizi aggiuntivi) e controllare le cronologie degli acquisti pertinenti, ma le informazioni sui prodotti, la sezione shopping e le news ora non ci sono più.

Non è così sconvolgente che Google abbia preso questa decisione. D’altronde non avrebbe molto senso aggiornare due cataloghi di prodotti separati quando tutto è, in ultima analisi, marchio di Google. Eppure, è difficile non essere almeno un po ‘sentimentali rispetto a un simile cambiamento: un sito che una volta era sinonimo di tecnologia smart home è adesso solo un guscio di se stesso.

Il primo prodotto che verrà lanciato con il nuovo marchio Google Nest sarà il Nest Hub Max, il quale è atteso entro la fine dell’estate negli Stati Uniti. Dispone di un ampio display HD da 10 pollici, Assistente Google integrato e una Nest Cam 6,5 MP che può essere utilizzata sia come videocamera di sicurezza che per videochiamate con familiari e amici.

Intanto la società di Mountain View ha annunciato Chat, la propria versione di iMessage per dispositivi Android che sarà disponibile in Francia e Regno Unito a partire dalla fine del mese. Il servizio rappresenta un modo più semplice e intuitivo per inviare SMS.