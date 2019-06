Il nuovo Monopoly si gioca con i comandi vocali

Candido Romano,

Hasbro ha lanciato una nuova versione di Monopoly con i comandi vocali. L’ultima novità è stata chiamata Monopoly Voice Activated Banking Game: la tecnologia arriva anche in uno dei giochi più “analogici” di sempre. Il famoso gioco da tavolo è arrivato in Italia nel 1935 con il nome di Monopoli, ma solo in un secondo momento è stato chiamato Monopoly per adattarlo al nome internazionale. Le prime novità del gioco da tavolo sono arrivate già nel 2009, ma negli anni successivi sono uscite anche le versione dedicate a videogiochi come Super Mario o Fortnite Battle Royale.

Cosa cambia per il Monopoly con i comandi vocali

Con Voice Activated Banking Game in pratica Mr. Monopoly diventa un assistente vocale che calcola le proprietà accumulate da ogni giocatore. Inoltre è in grado di rispondere alle domande attraverso un dispositivo che ha proprio la forma del famoso copricapo, posizionato proprio al centro del tavolo da gioco.

Tra le novità più importanti spicca l’assenza delle classiche banconote cartacee perché tutte le transazione saranno eseguite da Mr. Monopoly. In pratica per effettuare una compravendita i giocatori dovranno rivolgersi a lui semplicemente premendo il proprio token, con lo scopo di chiedergli tutte le informazioni sul proprio patrimonio. Inoltre a Mr. Monopoly sarà anche possibile chiedergli di comprare una determinata proprietà per conto loro.

Il gioco da tavolo è già disponibile per il preordine su Walmart al prezzo di circa 30 dollari e sarà disponibile in vendita dal prossimo primo luglio, almeno negli USA. Il Monopoly Voice Activated Banking Game arriverà in vendita anche in Italia al prezzo di 44,90 euro. Quasi sicuramente sarà in vendita su Amazon, ma per il momento non si conosce ancora la sua data di uscita.