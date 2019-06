Amazon sconta il notebook Acer Nitro 5

Filippo Vendrame,

Buone notizie per tutti gli appassionati di gaming. Amazon ha deciso di mettere in sconto il notebook Acer Nitro 5, un prodotto esplicitamente pensato per gli appassionati di videogiochi. Il gigante dell’ecommerce propone ai suo clienti questo notebook al prezzo di 899 euro al posto dei canonici 1099 euro. Entrando nello specifico di questa speciale offerta, l’Acer Nitro 5 in promozione è la variante identificata dal codice AN515-42-R12A.

La scheda tecnica mette in evidenza un display da 15,6 pollici IPS con risoluzione 1920 x 1080 pixel. Trattandosi di un prodotto per il gaming, nessun problema sul fronte delle prestazioni. Questo notebook dispone del processore AMD Ryzen 7 2700U con GPU AMD Radeon RX 560X 4G GDDR5. Dotazione tecnica che continua con 16 GB di RAM DDR4, 128GB PCIe SSD e 1 TB di hard disk classico. Inoltre, presenti USB 2.0, USB 3.0, USB Type-C port: USB 3.1 Gen 1, 3.5mm combo audio jack, HDMI, Ethernet (RJ-45) Port, Bluetooth, Wireless LAN e SD card.

La tecnologia Dolby Audio Premium garantisce l’intrattenimento grazie al suono potente e bilanciato. Fornisce un audio uniforme di livello home theater assicurando un audio surround virtuale che coinvolge completamente. I bassi potenziati consentono di condividere i contenuti a tutto volume, forte e chiaro. La tecnologia Acer CoolBoost consente il controllo manuale del sistema di raffreddamento del dispositivo, permettendo alla doppia ventola di ottenere una riduzione fino all’11% della temperatura di CPU/GPU.

NitroSense migliora l’esperienza di gioco offrendo il massimo controllo in tempo reale e il monitoraggio delle informazioni del sistema, quali la temperatura e il carico della CPU/GPU oltre alla velocità della ventola, il tutto da un’unica dashboard.

