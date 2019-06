Instagram, 7 giorni per i contenuti delle Storie

Candido Romano,

Instagram sta per introdurre una funzionalità molto importante per le Storie, lo strumento che più di tutti viene utilizzato dagli utenti. Alcuni utenti hanno segnalato questa novità, perché ne sono entrati già in possesso. Instagram vuole fornire a tutti la possibilità di conservare per un determinato periodo di tempo foto e video da poter usare all’interno delle Storie.

In particolare i giorni sarebbero sette: in questo modo gli utenti potranno avere più tempo per usare i contenti prodotti, ma non pubblicati nelle Storie. Come funzionerà questa novità? In maniera molto semplice: tutte le foto e video che l’utente acquisirà con la fotocamera delle Storie saranno salvate direttamente su Instagram, nella cartella “Recenti”. Potranno essere quindi consultate per i 7 giorni successivi ed essere così pubblicati anche in un secondo momento, quando preferisce l’utente.

Per capire se si è stati raggiunti da questo nuovo aggiornamento Instagram basterà aprire la fotocamera delle Storie, poi registrare un video o scattare una foto. Se l’app ha questa funzione si aprirà un pop-up che informa del funzionamento di questa nuova funzione.

Ultimamente l’azienda ha messo a disposizione anche una nuova modalità per impedire agli hacker di entrare in possesso degli account degli utenti. Con questa nuova modalità attraverso l’app le vittime potranno richiedere l’accesso ad informazioni personali come indirizzo e-mail o numero di telefono: riceveranno un codice a 6 cifre inviato alle informazioni di contatto selezionate. In questo modo Instagram sarebbe quindi in grado di impedire agli hacker di utilizzare l’email o il numero di telefono per accedere all’account da un altro dispositivo. Questa nuova modalità consentirà agli utenti di recuperare anche quegli account che sono stati rubati dagli hacker, quelli che hanno subito il cambio del nome utente e dei dati di contatto originali.