Catalogo Netflix: serie TV e film luglio 2019

Matteo Tontini,

Netflix offre un catalogo ricco di contenuti e sempre in aggiornamento. Se nel mese di giugno si sono aggiunte al servizio interessanti produzioni come Neon Genesis Evangelion e la seconda stagione di Dark, giusto per citarne un paio, a luglio 2019 nuove serie TV e film popoleranno il gigante dello streaming.

Motivo in più per registrarsi o rimanere abbonati nonostante il lieve rincaro dei prezzi, dal momento che promette agli abbonati un’estate davvero allettante! Di seguito è possibile dare un’occhiata al calendario delle uscite Netflix di luglio 2019.

Buona lettura.

1 luglio

Riverdale (Stagione 2) – serie TV

Il teen drama basato sui personaggi degli Archie Comics racconta la vita di Archie Andrews nella piccola città di Riverdale, esplorando l’oscurità nascosta dietro la sua bella immagine: ogni stagione è collegata all’altra presentando un mistero da risolvere – nella seconda gli attacchi e l’identità del serial killer Black Hood – e la struttura corale della serie suddivide la trama in vicende nelle quali sono coinvolti uno o più personaggi, che via via interagiscono tra loro.

Ken il Guerriero – La Leggenda di Hokuto – film/anime

Film d’animazione uscito nel 2008, si tratta del primo capitolo della pentalogia Ken il Guerriero – La leggenda e si posiziona cronologicamente al momento dell’incontro di Kenshiro con Shu e lo scontro con Souther.

I Croods – film d’animazione

Film ‎DreamWorks del 2013, I Croods segue le vicende di una strampalata famiglia di uomini primitivi costretta a migrare per via di un violento terremoto che distrugge la grotta in cui vive. Colorata, coinvolgente e soprattutto molto divertente, la pellicola d’animazione è l’ideale per passare una piacevole serata in famiglia!

Requiem for a Dream – film

Pellicola del 2000 con protagonisti Ellen Burstyn (che peraltro ha ricevuto una candidatura agli Oscar come migliore attrice per questo film), Jared Leto, Jennifer Connelly e Marlon Wayans, propone una storia divisa in tre sottosezioni, ognuna delle quali si riferisce a una stagione: estate, autunno e inverno. A loro volta, le stagioni corrispondono all’ascesa, al declino e alla caduta dei protagonisti – manca la primavera, simbolo della rinascita.

La mia Africa – film

Anche Netflix rende omaggio ai settant’anni di Meryl Streep con uno dei film che hanno segnato la sua carriera di successo (e grazie al quale ha vinto il premio Oscar come migliore attrice protagonista): La mia Africa racconta la storia d’amore tra la giovane Karen Blixen e il cacciatore Denys Finch-Hatton, sullo sfondo meraviglioso del Kenya e dei suoi paesaggi.

About a Boy – Un ragazzo – film

Simpatica commedia con Hugh Grant, About a Boy racconta la storia di un giovane irresponsabile di nome Will che, allo scopo di fare nuove conquiste e frequentare incontri con genitori single, si inventa un figlio immaginario.

Elizabeth: The Golden Age – film

La pellicola, con una strepitosa Cate Blanchett nei panni di Elisabetta I, funge da sequel diretto al film Elizabeth del 1998 e racconta il glorioso regno della regina tra tradimenti e la minaccia di un’invasione spagnola.

Ace Ventura – Missione Africa – film

Il mitico Jim Carrey torna nel secondo film della saga, dove si reca in Africa per un nuovo caso dopo essere stato cercato da Fulton Greenwall, addetto consolare dell’immaginaria Nibia: l’obiettivo dell’acchiappa-animali diventa quello di ritrovare una bestia sacra della tribù dei pacifici Kakati scomparsa per ragioni misteriose, prima del matrimonio tra la principessa della tribù e un guerriero dei litigiosi Wachootoo.

I Love Radio Rock – film

Dedicata al fenomeno delle radio pirata inglesi degli anni ’60, la pellicola si ispira principalmente alla vicenda di Radio Caroline, nota per essere stata la prima ad aggirare il monopolio statale del settore. Nel cast Philip Seymour Hoffman, Bill Nighy, Rhys Ifans, Nick Frost e Kenneth Branagh.

Incontri Ravvicinati del Terzo Tipo – film

Capolavoro del 1977 di Steven Spielberg, Incontri Ravvicinati del Terzo Tipo giunge su Netflix nel mese di luglio 2019 per raccontare un ipotetico primo contatto tra l’umanità e gli extraterrestri. Classificato dall’American Film Institute come uno dei migliori 100 film statunitensi di tutti i tempi, si è aggiudicato due premi Oscar e un David di Donatello.

Lone Survivor – film

Uscito nel 2013, il film ruota attorno a un gruppo di Navy SEALS che partono per l’operazione Red Wings, volta a fermare un gruppo di talebani in Afghanistan a capo del quale vi è il cosiddetto Shah.

Panic Room

Thriller del 2002, il film segue le vicende di Meg Altman che, insieme a sua figlia Sarah, si trasferisce in un’elegante abitazione a New York che comprende una Panic Room, stanza blindata con un sistema di videosorveglianza per controllare le telecamere sparse nella casa. La protagonista e la figlia saranno costrette a rinchiudercisi dopo che tre rapinatori faranno ingresso, di notte, nella loro dimora.

Rent – film

Il film del 2005 si aggiunge al catalogo Netflix nel mese di luglio 2019. Racconta la vita di alcuni artisti bohémien nella New York di fine anni ’80, in particolare della loro sessualità e uso di droghe, nonché della vita all’ombra dell’AIDS e del loro tentativo di (non) pagare l’affitto.

Resident Evil: Apocalypse

Seconda pellicola della saga cinematografica ispirata al celebre videogioco survival horror, si rifà principalmente agli eventi raccontati al secondo e al terzo capitolo della serie videoludica, presentando tuttavia una trama indipendente dai giochi.

State of Play – film

Basato sull’omonima serie TV britannica, il film del 2009 racconta la storia di Stephen Collins, membro del congresso statunitense che vede compromessa la sua carriera politica a causa dell’omicidio della sua amante.

Swiped – film

Commedia americana con Noah Centineo, Swiped approda su Netflix nel mese di luglio 2019 per raccontare la storia di due studenti del college che creano una particolare app per appuntamenti.

The To Do List – film

Altra commedia americana, The To Do List segue le vicende di Brandy Clark, una studentessa pronta a iniziare il college. Prima che sia autunno, tuttavia, stila una lista di cose da fare tra cui si annoverano le prime esperienze sessuali, con lo scopo di perdere la verginità.

Venerdì 13 : Il terrore continua – film

Quinto capitolo della rinomata saga slasher, il film del 1985 si distacca dall’ambientazione di Camp Crystal Lake dei precedenti episodi e segue la storia di un adulto Tommy Jarvis (che da bambino ha ucciso Voorhees), il quale teme per la sua vita non appena una nuova serie di brutali omicidi avvengono per mano di un killer con una maschera da hockey.

Vento di passioni – film

Pellicola drammatica/romantica del 1994 segue le vicende della famiglia del colonnello Ludlow, che si ritira dalle armi per dedicarsi all’allevamento di bestiame nel Montana, quindi dei suoi tre figli Alfred, Tristan e Samuel.

Full Metal Panic (Stagione 1) – serie anime

Gli appassionati di animazione giapponese, a partire dal mese di luglio 2019, potranno gustarsi su Netflix la prima stagione di Full Metal Panic!, incentrata sulla bella studentessa Kaname Chidori e sul membro dell’organizzazione Mithril incaricato di proteggerla, Sousuke Sagara.

2 luglio

Bangkok Love Stories: Object of Affection (Stagione 1) – serie TV

Show thailandese prodotto da Netflix, racconta di un mite tecnico informatico che si invaghisce di una graffitara il cui disturbo di personalità multipla peggiora dopo aver assistito a un duplice omicidio.

3 luglio

The Last Czars – Gli Ultimi Zar (Stagione 1) – serie TV

Incentrato sul declino della dinastia Romanov, lo show si concentra sugli eventi che seguirono la morte dello zar Nicholas II, sua figlia Anastasia e il resto della famiglia, uccisi nel 1918.

4 luglio

Stranger Things (Stagione 3) – serie TV

Una delle serie di punta di Netflix fa ritorno con la sua terza stagione nel Giorno dell’Indipendenza: i nuovi episodi di Stranger Things sono ambientati nell’estate del 1985, alternandosi tra i primi amori adolescenziali e la minaccia del Sottosopra che incombe (ancora!) sulla cittadina immaginaria di Hawkins.

11 luglio

Designated Survivor: 60 Days (Stagione 1) – serie TV

Si tratta del remake coreano dell’omonima serie Designated Survivor, la quale segue le vicende di Thomas Kirkman, un politico americano nominato sopravvissuto designato che improvvisamente salta dalla posizione di segretario della casa e dello sviluppo urbano degli Stati Uniti a essere Presidente degli USA – in seguito a un’esplosione fatale per coloro che si trovavano prima di lui nella linea di successione presidenziale.

12 luglio

You Me Her (Stagione 4) – serie TV

Lo show racconta le vicende di una coppia sposata di periferia coinvolta in una relazione poliamorosa, che coinvolge una studentessa universitaria (la quale lavora come escort) in una liaison a tre. Nella quarta stagione Jack ed Emma – marito e moglie – stilano le regole del loro accordo, ma quando la donna torna dal suo primo appuntamento con Izzy la gelosia torna a bussare alla porta.

19 luglio

La Casa di Carta (Stagione 3) – serie TV

Ad arricchire il calendario di luglio 2019 di Netflix ci pensa inoltre la nuova stagione della serie spagnola di successo La Casa di Carta, che mostra ai fan quanto succede alla banda di rapinatori dopo il colpo alla Zecca di Madrid. Ancora una volta guidato dal Professore, il gruppo si troverà costretto a riunirsi dopo aver saputo che uno dei membri è stato catturato.

Saint Seiya: Knight of the Zodiac – serie animata

Il 19 luglio giungeranno su Netflix I Cavalieri dello Zodiaco, o meglio, il loro remake realizzato in CGI. Tutte le animazioni e i personaggi saranno dunque in 3D, con i poderosi guerrieri pronti per combattere il male in onore della dea Atena. La prima stagione è composta da 12 episodi (di circa 30 minuti ciascuno) e coprirà l’arco narrativo delle Galaxian Wars fino agli scontri con i Cavalieri D’Argento.

26 luglio

Orange Is The New Black (Stagione 7) – serie TV

L’ultima stagione della nota serie Netflix vede Piper Chapman, la biondina con il volto di Taylor Schilling, ormai fuori di prigione, mentre la vita all’interno del penitenziario continua per le altre detenute.