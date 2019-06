Campus Party, ci sarà Sir Tim Berners-Lee

Filippo Vendrame,

Sir Tim Berners-Lee, l’inventore del del World Wide Web, sarà presente all’appuntamento 2019 di Campus Party in qualità di keynote speaker il 25 luglio. La terza edizione di Campus Party punta a celebrare le grandi conquiste dell’essere umano. Nel 2019, infatti, si celebrano i 30 anni del World Wide Web, nato nel 1989.

Campus Party intende festeggiare questa importante ricorrenza e sul Main Stage dell’evento dedicato all’innovazione e alla creatività, salirà Sir Tim Berners-Lee che parlerà del futuro della rete. Contestualmente all’annuncio che il “papà del Web” sarà presente all’evento, Campus Party ha deciso di lanciare una “call for ideas” globale, chiamata “WORLD WIDE WE_”. Trattasi di una ricerca sviluppata insieme a Kantar che coinvolgerà tutto il network dei campuseros, i giovani partecipanti a livello mondiale dell’evento, 650.000 in 14 Paesi.

Più nello specifico, tutti potranno condividere con Campus Party e con Sir Tim Berners-Lee le proprie idee per un Web migliore, dalla lotta contro le fake news e il fenomeno dell’hate speech, alle proposte di nuovi metodi di sostentamento per i siti web, alla difesa della privacy.

I 4 finalisti presenteranno direttamente le loro idee al celebre informatico. Questa call coinvolgerà tutti i 4.000 giovani campuseros presenti all’evento e li ispirerà a dare ancora di più in termini di idee e progetti, nella modalità unica e distintiva di Campus Party.

Sir Tim Berners-Lee avrà anche modo di interagire direttamente con i campuseros, con il pubblico e con i CEO di alcune delle aziende più innovative e avanzate d’Italia durante una cena dedicata in cui si identificheranno idee disruptive e progetti concreti di cambiamento che possano contribuire alla crescita dei leader di domani e sviluppare il nuovo “sistema operativo” per l’Italia.

Campus Party renderà Milano “capitale mondiale dell’innovazione” per una settimana. L’evento, si ricorda, si terrà dal 24 al 27 Luglio negli spazi di Fiera Milano Rho, in collaborazione con Regione Lombardia.

In occasione della celebrazione dei 30 anni del WWW, Campus Party lancia una promo speciale: per vivere l’esperienza da “campusero” è possibile acquistare un biglietto a soli €30 (Abbonamento 4 giorni + pernottamento 4 notti e tenda in Area Village).